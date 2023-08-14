TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Risk Ölçüm ve Değerleme Esasları
14.08.2023 14:23
TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Risk Ölçüm ve Değerleme Esasları )
Türkçe
Risk Ölçüm ve Değerleme Esasları
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
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Hayır (No)
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Açıklamalar
Risk Ölçüm ve Değerleme Esasları
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1185091
BIST
'
17:457.758
En Düşük
|Değişim
|: 0,56%
|| 43,49
|Açılış
|: 7.795
|
|Önceki Kapanış
|: 7.714
|
7.681
En Yüksek
7.869
17:4527,0544
En Yüksek
|Değişim
|: 0,33%
|| 0,0890
|Açılış
|: 27,1050
|
|Önceki Kapanış
|: 27,1200
|
27,2378
En Düşük
26,9479
17:4529,5226
En Yüksek
|Değişim
|: -0,29%
|| -0,0852
|Açılış
|: 29,5000
|
|Önceki Kapanış
|: 29,6500
|
29,7821
En Düşük
29,3063
17:451.661,51
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 1,95
|Açılış
|: 1.661,51
|
|Önceki Kapanış
|: 1.659,56
|
1.675,36
En Düşük
1.654,52
BIST En Aktif Hisseler17:44
|BAYRK
|11,44
|22.338.942
|% 10,00
|
|NETAS
|42,68
|153.209.924
|% 10,00
|
|RYSAS
|33,66
|63.072.798
|% 10,00
|
|SAFKR
|26,18
|77.811.095
|% 10,00
|
|COSMO
|123,20
|6.406.400
|% 10,00
|
|AVHOL
|106,00
|155.316.418
|% -9,56
|
|PEGYO
|7,26
|147.525.063
|% -9,25
|
|MNDRS
|10,03
|296.521.183
|% -8,90
|
|DYOBY
|26,00
|120.015.252
|% -7,08
|
|ISSEN
|14,30
|244.759.608
|% -6,41
|
|ASTOR
|142,20
|12.074.383.816
|% 9,98
|
|EREGL
|42,64
|11.716.512.159
|% 3,90
|
|THYAO
|261,70
|9.285.487.909
|% -1,51
|
|TUPRS
|115,10
|5.861.374.469
|% 3,69
|
|PETKM
|19,06
|5.455.480.237
|% 0,74
|
|ZOREN
|4,53
|2.754.593.233
|% 9,95
|
|SKBNK
|3,89
|1.212.149.144
|% 2,64
|
|YKBNK
|15,86
|4.663.756.326
|% 0,63
|
|PETKM
|19,06
|5.455.480.237
|% 0,74
|
|EREGL
|42,64
|11.716.512.159
|% 3,90
|
|17:44
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|27,0484
|27,0541
|% 0,33
|
|Euro
|29,5085
|29,5212
|% -0,29
|
|Sterlin
|34,1639
|34,3353
|% 0,12
|
|Frank
|30,6592
|30,8439
|% 0,04
|
|Riyal
|7,1901
|7,2262
|% 0,35
|
|17:44
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.908
|1.909
|-5,43
|
|Altın Gr.
|1.662
|1.662
|2,63
|
|Cumhuriyet
|11.342
|11.513
|-39,00
|
|Tam
|11.134
|11.216
|28,00
|
|Yarım
|5.584
|5.634
|14,00
|
|Çeyrek
|2.783
|2.817
|7,00
|
|Gümüş.Ons
|22,56
|22,58
|-0,13
|
|Gümüş Gr.
|19,68
|19,71
|0,01
|
|B. Petrol
|86,44
|86,44
|-0,37
|
Seans Raporu
17:44
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Endeks 7, 755 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 53 üstünde . İşlem hacmi 157, 954.00 milyon TL de
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17:57SUWEN
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