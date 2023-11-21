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TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

21.11.2023 17:11
TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu


TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

İletişim Bilgileri
Yatırımcı İlişkileri Bölümü veya Bağlantı Kurulacak Şirket Yetkilileri
Ad-Soyad Görevi Görevlendirme Tarihi Telefon E-posta Lisans Belgesi Türü Lisans Belge No
Umut KOVANCI Yatırımcı İlişkileri Direktörü 29.11.2021 0(212) 310 3700 umut.kovanci@turkiyesigorta.com.tr Sermaye Piyasaları Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı / Kurumsal Yönetim Derecelendirme Uzmanlığı Lisansı 214206/923077
Fulden PEHLİVAN Yatırımcı İlişkileri Müdürü 02.10.2015 0(212) 310 1209 fulden.pehlivan@turkiyesigorta.com.tr Sermaye Piyasaları Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı / Kurumsal Yönetim Derecelendirme Uzmanlığı Lisansı 211292/701745
Eray DURAN Yatırımcı İlişkileri Müdürü 01.06.2022 0(212) 310 1263 eray.duran@turkiyesigorta.com.tr




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1219176


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DOBUR 84,15 23.992.466 % 10,00  
ISBTR 690.757,50 1.381.515 % 10,00  
SMART 25,54 432.985.126 % 9,99  
INTEM 311,00 43.379.635 % 9,99  
CMBTN 1.772,00 72.855.941 % 9,99  
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17:31 Alış Satış %  
Dolar 28,7839 28,8125 % 0,25  
Euro 31,5563 31,5682 % 0,32  
Sterlin 36,0322 36,2130 % 0,58  
Frank 32,4924 32,6881 % 0,49  
Riyal 7,6548 7,6932 % 0,24  
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17:31 Alış Satış %  
Gümüş ONS 23,93 23,95 % 0,66  
Platin 934,25 936,45 % 0,66  
Paladyum 1.078,07 1.084,87 % 0,66  
Brent Pet. 81,80 81,80 % 0,66  
Altın Ons 2.005,00 2.005,34 % 0,66  
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