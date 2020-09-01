TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Tanıtım Formu
01.09.2020 11:41
TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Tanıtım Formu )
Türkçe
Tanıtım Formu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
TANITIM FORMU
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/872304
BIST
14:461.073
En Yüksek
|Değişim
|: -0,52%
|| -5,66
|Açılış
|: 1.082
|
|Önceki Kapanış
|: 1.079
|
1.084
En Düşük
1.064
14:467,3586
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 0,0126
|Açılış
|: 7,3700
|
|Önceki Kapanış
|: 7,3650
|
7,3765
En Düşük
7,3225
14:468,8223
En Yüksek
|Değişim
|: 0,58%
|| 0,0505
|Açılış
|: 8,8000
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|Önceki Kapanış
|: 8,7550
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8,8470
En Düşük
8,7425
14:46469,92
En Yüksek
|Değişim
|: 1,09%
|| 5,08
|Açılış
|: 469,92
|
|Önceki Kapanış
|: 464,84
|
472,39
En Düşük
463,76
BIST En Aktif Hisseler14:46
|INTEM
|21,78
|6.624.724
|% 10,00
|
|DOGUB
|4,73
|33.857.021
|% 10,00
|
|PKENT
|1.028,50
|5.887.518
|% 10,00
|
|FRIGO
|38,96
|1.187.033
|% 9,99
|
|YKSLN
|15,54
|51.725.886
|% 9,98
|
|IZMDC
|25,38
|1.678.456
|% -10,00
|
|BURVA
|62,60
|1.926.236
|% -9,99
|
|BURCE
|23,30
|1.203.719
|% -9,97
|
|AYCES
|45,80
|212.568
|% -9,31
|
|RALYH
|6,11
|11.727.835
|% -8,53
|
|FENER
|27,98
|467.861.531
|% 9,13
|
|GARAN
|6,76
|428.239.709
|% 0,00
|
|ICBCT
|8,30
|420.584.123
|% 6,55
|
|KRDMD
|2,99
|342.846.426
|% -1,97
|
|PETKM
|3,88
|327.499.362
|% -0,77
|
|EKGYO
|1,75
|276.029.296
|% -0,57
|
|KRDMD
|2,99
|342.846.426
|% -1,97
|
|GSRAY
|3,15
|294.279.326
|% 1,61
|
|PETKM
|3,88
|327.499.362
|% -0,77
|
|ZOREN
|2,63
|192.626.291
|% -2,59
|
|14:46
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3531
|7,3586
|% 0,17
|
|Euro
|8,8132
|8,8223
|% 0,58
|
|Sterlin
|9,8669
|9,9164
|% 0,77
|
|Frank
|8,0826
|8,1313
|% -0,18
|
|Riyal
|1,9531
|1,9629
|% 0,00
|
|14:46
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.990
|1.990
|21,83
|
|Altın Gr.
|470
|470
|4,77
|
|Cumhuriyet
|3.118
|3.165
|29,00
|
|Tam
|3.102
|3.180
|28,95
|
|Yarım
|1.499
|1.538
|14,00
|
|Çeyrek
|752
|769
|7,01
|
|Gümüş.Ons
|28,81
|28,87
|0,70
|
|Gümüş Gr.
|6,81
|6,82
|0,16
|
|B. Petrol
|45,88
|45,88
|0,60
|