TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Tanıtım Formu
01.09.2020 18:41
TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Tanıtım Formu )
Türkçe
Tanıtım Formu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Yok
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Güncel Tanıtım Formu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/872756
BIST
18:051.085
En Yüksek
|Değişim
|: 0,61%
|| 6,58
|Açılış
|: 1.082
|
|Önceki Kapanış
|: 1.079
|
1.086
En Düşük
1.064
18:057,3727
En Yüksek
|Değişim
|: 0,36%
|| 0,0267
|Açılış
|: 7,3790
|
|Önceki Kapanış
|: 7,3650
|
7,3765
En Düşük
7,3225
18:058,8094
En Yüksek
|Değişim
|: 0,43%
|| 0,0376
|Açılış
|: 8,7800
|
|Önceki Kapanış
|: 8,7550
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8,8470
En Düşük
8,7425
18:05468,13
En Yüksek
|Değişim
|: 0,71%
|| 3,29
|Açılış
|: 468,13
|
|Önceki Kapanış
|: 464,84
|
472,39
En Düşük
463,76
BIST En Aktif Hisseler18:05
|DOGUB
|4,73
|57.402.923
|% 10,00
|
|KUYAS
|2,86
|64.795.646
|% 10,00
|
|YONGA
|28,60
|553.045
|% 10,00
|
|LUKSK
|24,86
|2.529.580
|% 10,00
|
|PKENT
|1.028,50
|5.918.373
|% 10,00
|
|IZMDC
|25,38
|1.908.297
|% -10,00
|
|BURVA
|62,60
|2.458.649
|% -9,99
|
|BURCE
|23,30
|1.984.293
|% -9,97
|
|RALYH
|6,02
|17.074.416
|% -9,88
|
|ULAS
|2,88
|62.126.593
|% -9,72
|
|SISE
|6,20
|1.132.394.316
|% 2,65
|
|ASELS
|16,83
|929.711.310
|% 3,63
|
|GARAN
|6,89
|820.320.228
|% 1,92
|
|PETKM
|3,96
|729.105.801
|% 1,28
|
|KRDMD
|3,01
|726.914.093
|% -1,31
|
|EKGYO
|1,76
|496.743.486
|% 0,00
|
|KRDMD
|3,01
|726.914.093
|% -1,31
|
|PETKM
|3,96
|729.105.801
|% 1,28
|
|SISE
|6,20
|1.132.394.316
|% 2,65
|
|GSRAY
|3,17
|472.002.347
|% 2,26
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3681
|7,3727
|% 0,36
|
|Euro
|8,8018
|8,8094
|% 0,43
|
|Sterlin
|9,8675
|9,9170
|% 0,78
|
|Frank
|8,0916
|8,1403
|% -0,07
|
|Riyal
|1,9592
|1,9691
|% 0,32
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.975
|1.975
|7,36
|
|Altın Gr.
|468
|468
|3,54
|
|Cumhuriyet
|3.100
|3.147
|11,00
|
|Tam
|3.085
|3.163
|12,01
|
|Yarım
|1.491
|1.530
|5,80
|
|Çeyrek
|748
|765
|2,91
|
|Gümüş.Ons
|28,42
|28,45
|0,30
|
|Gümüş Gr.
|6,75
|6,76
|0,10
|
|B. Petrol
|45,87
|45,87
|0,59
|