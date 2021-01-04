TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Tanıtım Formu
04.01.2021 17:26
TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Tanıtım Formu )
Türkçe
Tanıtım Formu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
TANITIM FORMU
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/896770
BIST
17:111.497
En Yüksek
|Değişim
|: 1,34%
|| 19,85
|Açılış
|: 1.482
|
|Önceki Kapanış
|: 1.477
|
1.500
En Düşük
1.479
17:117,3767
En Yüksek
|Değişim
|: -0,72%
|| -0,0532
|Açılış
|: 7,3850
|
|Önceki Kapanış
|: 7,4500
|
7,4426
En Düşük
7,3404
17:119,0843
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 0,0096
|Açılış
|: 9,0600
|
|Önceki Kapanış
|: 9,1200
|
9,1380
En Düşük
9,0005
17:11459,83
En Yüksek
|Değişim
|: 1,51%
|| 6,85
|Açılış
|: 459,64
|
|Önceki Kapanış
|: 452,98
|
460,12
En Düşük
452,05
BIST En Aktif Hisseler17:11
|IDGYO
|7,48
|5.952.121
|% 10,00
|
|NIBAS
|57,20
|25.702.772
|% 10,00
|
|SEKFK
|7,04
|32.555.422
|% 10,00
|
|CASA
|116,60
|1.474.563
|% 10,00
|
|ISKUR
|418.000,00
|418.000
|% 10,00
|
|INTEM
|35,92
|3.108.264
|% -9,97
|
|ADEL
|31,46
|95.264.180
|% -9,96
|
|BRMEN
|3,12
|771.002
|% -9,83
|
|VKING
|8,15
|18.109.230
|% -9,44
|
|KARTN
|87,70
|68.214.363
|% -8,22
|
|EKGYO
|2,30
|1.861.016.169
|% 7,48
|
|GUBRF
|80,70
|1.562.362.037
|% -6,22
|
|KOZAL
|106,30
|1.334.431.173
|% 9,93
|
|GARAN
|10,37
|1.234.494.946
|% 0,00
|
|SISE
|7,38
|1.043.226.356
|% 0,96
|
|EKGYO
|2,30
|1.861.016.169
|% 7,48
|
|SKBNK
|1,55
|718.454.090
|% 2,65
|
|YKBNK
|3,13
|719.533.249
|% 1,62
|
|ZOREN
|2,91
|616.693.675
|% 5,05
|
|ISFIN
|4,02
|813.927.293
|% 4,15
|
|17:11
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3704
|7,3768
|% -0,71
|
|Euro
|9,0717
|9,0783
|% 0,04
|
|Sterlin
|10,0104
|10,0606
|% -1,15
|
|Frank
|8,3430
|8,3933
|% -0,16
|
|Riyal
|1,9584
|1,9682
|% -0,82
|
|17:11
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.940
|1.940
|43,88
|
|Altın Gr.
|459
|460
|6,59
|
|Cumhuriyet
|3.048
|3.094
|45,00
|
|Tam
|3.032
|3.109
|42,49
|
|Yarım
|1.466
|1.504
|20,55
|
|Çeyrek
|735
|752
|10,27
|
|Gümüş.Ons
|27,46
|27,49
|1,14
|
|Gümüş Gr.
|6,50
|6,50
|0,21
|
|B. Petrol
|52,55
|52,55
|0,75
|
Seans Raporu
17:11
daha fazla
-
17:21YGGYO
Yüzde 5.15 oranında artışla 13.07 lira fiyatla işlem gören hissede 806, 383 adet işlem
-
17:20TLMAN
Yüzde 7.78 oranında artışla 34.62 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 437, 196 adet işlem
-
17:19XU100
Endeks 1, 496 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 3 üstünde . İşlem hacmi 26, 180.00 milyon TL de
-
17:19ECZYT
Yüzde 4.76 oranında artışla 29.06 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 478, 245 adet işlem
-
17:18GRNYO
Yüzde 5.57 oranında artışla 3.41 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 160, 704 adet işlem