TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Tanıtım Formu
04.01.2021 17:26
TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Tanıtım Formu )
Türkçe
Tanıtım Formu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
TANITIM FORMU
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/896771
BIST
17:321.496
En Yüksek
|Değişim
|: 1,33%
|| 19,63
|Açılış
|: 1.482
|
|Önceki Kapanış
|: 1.477
|
1.500
En Düşük
1.479
17:327,4008
En Yüksek
|Değişim
|: -0,39%
|| -0,0291
|Açılış
|: 7,3850
|
|Önceki Kapanış
|: 7,4500
|
7,4426
En Düşük
7,3404
17:329,1078
En Yüksek
|Değişim
|: 0,36%
|| 0,0331
|Açılış
|: 9,0600
|
|Önceki Kapanış
|: 9,1200
|
9,1380
En Düşük
9,0005
17:32459,88
En Yüksek
|Değişim
|: 1,52%
|| 6,90
|Açılış
|: 459,96
|
|Önceki Kapanış
|: 452,98
|
460,54
En Düşük
452,05
BIST En Aktif Hisseler17:30
|IDGYO
|7,48
|6.112.342
|% 10,00
|
|NIBAS
|57,20
|26.248.979
|% 10,00
|
|SEKFK
|7,04
|33.039.028
|% 10,00
|
|ISKUR
|418.000,00
|418.000
|% 10,00
|
|CASA
|116,60
|1.474.563
|% 10,00
|
|INTEM
|35,92
|3.108.264
|% -9,97
|
|ADEL
|31,46
|95.290.701
|% -9,96
|
|BRMEN
|3,12
|771.002
|% -9,83
|
|VKING
|8,17
|18.714.749
|% -9,22
|
|ARZUM
|22,48
|468.372.654
|% -8,69
|
|EKGYO
|2,31
|1.959.469.616
|% 7,94
|
|GUBRF
|80,05
|1.656.279.705
|% -6,97
|
|KOZAL
|106,30
|1.362.561.260
|% 9,93
|
|GARAN
|10,41
|1.275.658.990
|% 0,39
|
|SISE
|7,38
|1.059.126.078
|% 0,96
|
|EKGYO
|2,31
|1.959.469.616
|% 7,94
|
|SKBNK
|1,55
|723.531.989
|% 2,65
|
|YKBNK
|3,14
|735.087.572
|% 1,95
|
|ZOREN
|2,92
|635.409.109
|% 5,42
|
|ISFIN
|4,03
|818.872.625
|% 4,40
|
|17:30
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3841
|7,3865
|% -0,58
|
|Euro
|9,0808
|9,0915
|% 0,19
|
|Sterlin
|10,0201
|10,0703
|% -1,06
|
|Frank
|8,3532
|8,4035
|% -0,04
|
|Riyal
|1,9597
|1,9696
|% -0,75
|
|17:30
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.940
|1.941
|44,89
|
|Altın Gr.
|460
|460
|6,95
|
|Cumhuriyet
|3.048
|3.094
|45,00
|
|Tam
|3.033
|3.110
|43,49
|
|Yarım
|1.466
|1.504
|21,03
|
|Çeyrek
|735
|752
|10,52
|
|Gümüş.Ons
|27,43
|27,46
|1,11
|
|Gümüş Gr.
|6,51
|6,52
|0,22
|
|B. Petrol
|52,35
|52,35
|0,55
|
Seans Raporu
17:30
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17:42GOZDE
Yüzde 7.77 oranında artışla 8.60 lira fiyatla işlem gören hissede 25, 619, 927 adet işlem
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17:40ATAGY
Yüzde 6.17 oranında artışla 5.85 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 065, 602 adet işlem
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17:39XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 21, 01 artarak (% 1.28 ) 1, 657
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17:39XU100
Endeks 1, 497 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 37 üstünde . İşlem hacmi 27, 223.00 milyon TL de
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17:39IPEKE
Yüzde 6.04 oranında artışla 13.87 lira fiyatla işlem gören hissede 50, 180, 126 adet işlem