TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Tanıtım Formu
04.01.2021 17:27
TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Tanıtım Formu )
Türkçe
Tanıtım Formu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
TANITIM FORMU
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/896772
BIST
17:331.496
En Yüksek
|Değişim
|: 1,32%
|| 19,45
|Açılış
|: 1.482
|
|Önceki Kapanış
|: 1.477
|
1.500
En Düşük
1.479
17:337,4010
En Yüksek
|Değişim
|: -0,39%
|| -0,0289
|Açılış
|: 7,3850
|
|Önceki Kapanış
|: 7,4500
|
7,4426
En Düşük
7,3404
17:339,1053
En Yüksek
|Değişim
|: 0,34%
|| 0,0306
|Açılış
|: 9,0600
|
|Önceki Kapanış
|: 9,1200
|
9,1380
En Düşük
9,0005
17:33459,93
En Yüksek
|Değişim
|: 1,53%
|| 6,95
|Açılış
|: 459,93
|
|Önceki Kapanış
|: 452,98
|
460,54
En Düşük
452,05
BIST En Aktif Hisseler17:31
|IDGYO
|7,48
|6.112.342
|% 10,00
|
|NIBAS
|57,20
|26.248.979
|% 10,00
|
|SEKFK
|7,04
|33.039.028
|% 10,00
|
|ISKUR
|418.000,00
|418.000
|% 10,00
|
|CASA
|116,60
|1.474.563
|% 10,00
|
|INTEM
|35,92
|3.108.264
|% -9,97
|
|ADEL
|31,46
|95.290.701
|% -9,96
|
|BRMEN
|3,12
|771.002
|% -9,83
|
|VKING
|8,17
|18.714.749
|% -9,22
|
|ARZUM
|22,48
|468.372.654
|% -8,69
|
|EKGYO
|2,31
|1.959.469.616
|% 7,94
|
|GUBRF
|80,05
|1.656.279.705
|% -6,97
|
|KOZAL
|106,30
|1.362.561.260
|% 9,93
|
|GARAN
|10,41
|1.275.658.990
|% 0,39
|
|SISE
|7,38
|1.059.126.078
|% 0,96
|
|EKGYO
|2,31
|1.959.469.616
|% 7,94
|
|SKBNK
|1,55
|723.531.989
|% 2,65
|
|YKBNK
|3,14
|735.087.572
|% 1,95
|
|ZOREN
|2,92
|635.409.109
|% 5,42
|
|ISFIN
|4,03
|818.872.625
|% 4,40
|
|17:31
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3908
|7,3975
|% -0,44
|
|Euro
|9,0942
|9,1032
|% 0,31
|
|Sterlin
|10,0222
|10,0724
|% -1,04
|
|Frank
|8,3573
|8,4077
|% 0,01
|
|Riyal
|1,9599
|1,9698
|% -0,74
|
|17:31
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.942
|1.942
|45,89
|
|Altın Gr.
|460
|460
|7,06
|
|Cumhuriyet
|3.048
|3.094
|45,00
|
|Tam
|3.029
|3.106
|39,48
|
|Yarım
|1.464
|1.502
|19,09
|
|Çeyrek
|734
|751
|9,55
|
|Gümüş.Ons
|27,47
|27,51
|1,16
|
|Gümüş Gr.
|6,51
|6,51
|0,22
|
|B. Petrol
|51,89
|51,89
|0,09
|
Seans Raporu
17:31
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17:44
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler KOZAL, EKGYO, KOZAA
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17:44XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 18, 93 artarak (% 1.43 ) 1, 347
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IHLGM, IPEKE, COSMO değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
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KARTN, VANGD, DOCO değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında