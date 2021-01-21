TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Tanıtım Formu
21.01.2021 15:51
TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Tanıtım Formu )
Türkçe
Tanıtım Formu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
Yok
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Güncel Tanıtım Formu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/903679
BIST
15:571.567
En Yüksek
|Değişim
|: -0,13%
|| -2,10
|Açılış
|: 1.578
|
|Önceki Kapanış
|: 1.569
|
1.582
En Düşük
1.567
15:577,3711
En Yüksek
|Değişim
|: -0,65%
|| -0,0480
|Açılış
|: 7,3720
|
|Önceki Kapanış
|: 7,4520
|
7,4247
En Düşük
7,3488
15:578,9724
En Yüksek
|Değişim
|: -0,15%
|| -0,0132
|Açılış
|: 8,9550
|
|Önceki Kapanış
|: 9,0250
|
9,0243
En Düşük
8,9372
15:57442,84
En Yüksek
|Değişim
|: -0,65%
|| -2,91
|Açılış
|: 442,84
|
|Önceki Kapanış
|: 445,75
|
447,19
En Düşük
442,04
BIST En Aktif Hisseler15:57
|DITAS
|40,92
|4.429.472
|% 10,00
|
|ATSYH
|8,91
|827.151
|% 10,00
|
|TACTR
|16,50
|1.818.332
|% 10,00
|
|SNKRN
|33,00
|3.192.519
|% 10,00
|
|ATEKS
|47,78
|16.908.582
|% 9,99
|
|KLNMA
|31,06
|1.843.666
|% -9,97
|
|YONGA
|34,50
|1.785.314
|% -9,97
|
|ARTI
|7,64
|2.075.583
|% -9,69
|
|UZERB
|79,00
|807.257
|% -9,20
|
|EPLAS
|37,00
|1.357.257
|% -7,08
|
|GARAN
|10,20
|1.897.280.902
|% 1,49
|
|EKGYO
|2,53
|1.755.570.971
|% 2,85
|
|KARSN
|4,55
|1.021.447.002
|% 9,90
|
|AKBNK
|7,01
|927.180.662
|% 1,30
|
|YKBNK
|3,23
|764.933.867
|% 1,25
|
|EKGYO
|2,53
|1.755.570.971
|% 2,85
|
|SKBNK
|1,60
|521.340.455
|% 1,27
|
|TSKB
|1,97
|471.454.176
|% -0,51
|
|YKBNK
|3,23
|764.933.867
|% 1,25
|
|KARSN
|4,55
|1.021.447.002
|% 9,90
|
|15:57
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3687
|7,3711
|% -0,65
|
|Euro
|8,9652
|8,9724
|% -0,15
|
|Sterlin
|10,0809
|10,1314
|% -0,13
|
|Frank
|8,2831
|8,3330
|% -0,21
|
|Riyal
|1,9598
|1,9696
|% -0,53
|
|15:57
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.868
|1.869
|-1,48
|
|Altın Gr.
|443
|444
|-2,18
|
|Cumhuriyet
|2.944
|2.989
|5,00
|
|Tam
|2.930
|3.004
|-3,51
|
|Yarım
|1.416
|1.453
|-1,70
|
|Çeyrek
|710
|727
|-0,85
|
|Gümüş.Ons
|25,83
|25,87
|0,02
|
|Gümüş Gr.
|6,14
|6,15
|-0,01
|
|B. Petrol
|55,78
|55,78
|-0,30
|