TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Tanıtım Formu )

BIST En Aktif Hisseler16:45
|16:45
|Alış
|Satış
|%
|Dolar
|7,3596
|7,3641
|% -0,74
|Euro
|8,9542
|8,9582
|% -0,30
|Sterlin
|10,0813
|10,1318
|% -0,13
|Frank
|8,2847
|8,3346
|% -0,19
|Riyal
|1,9573
|1,9671
|% -0,65
|16:45
|Alış
|Satış
|%
|Altın Ons
|1.861
|1.861
|-8,94
|Altın Gr.
|442
|442
|-3,72
|Cumhuriyet
|2.941
|2.985
|1,00
|Tam
|2.923
|2.997
|-10,06
|Yarım
|1.413
|1.450
|-4,86
|Çeyrek
|709
|725
|-2,44
|Gümüş.Ons
|25,64
|25,68
|-0,18
|Gümüş Gr.
|6,10
|6,11
|-0,05
|B. Petrol
|55,83
|55,83
|-0,25
Seans Raporu 16:45
- 16:59SILVR Yüzde -3.40 oranında düşüşle 7.38 lira fiyatla işlem gören hissede 11, 000, 320 adet işlem
- 16:58EGPRO Yüzde -3.28 oranında düşüşle 43.12 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 211, 648 adet işlem
- 16:57 BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler EKGYO, OYAKC, ARCLK
- 16:57XU050 BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -6, 72 kaybederek (% -0.48 ) 1, 385
- 16:57 Tavandan işlem gören hisse senedleri : SODSN, KARSN, DOKTA, SEKUR, PKENT, SNKRN, HURGZ, ATEKS, COSMO, VAKFN