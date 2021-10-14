TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Tanıtım Formu
14.10.2021 16:43
TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Tanıtım Formu )
Türkçe
Tanıtım Formu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Açıklamalar
TANITIM FORMU DEĞİŞİKLİĞİ
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/970794
BIST
18:051.412
En Yüksek
|Değişim
|: -0,13%
|| -1,79
|Açılış
|: 1.412
|
|Önceki Kapanış
|: 1.414
|
1.422
En Düşük
1.408
18:059,1887
En Yüksek
|Değişim
|: 1,22%
|| 0,1111
|Açılış
|: 9,1500
|
|Önceki Kapanış
|: 9,0800
|
9,1965
En Düşük
9,0704
18:0510,6704
En Yüksek
|Değişim
|: 1,20%
|| 0,1268
|Açılış
|: 10,6000
|
|Önceki Kapanış
|: 10,4950
|
10,6915
En Düşük
10,5302
18:05530,83
En Yüksek
|Değişim
|: 1,39%
|| 7,27
|Açılış
|: 530,83
|
|Önceki Kapanış
|: 523,56
|
531,33
En Düşük
523,27
BIST En Aktif Hisseler18:00
|RAYSG
|10,34
|5.569.151
|% 10,00
|
|LUKSK
|54,45
|3.386.572
|% 10,00
|
|CEOEM
|9,81
|58.870.187
|% 9,98
|
|KZBGY
|31,76
|192.855.008
|% 9,97
|
|MERIT
|26,50
|38.015.002
|% 9,96
|
|PRKAB
|17,37
|134.632.616
|% -10,00
|
|BAYRK
|9,90
|15.277.186
|% -10,00
|
|DOBUR
|30,76
|4.757.382
|% -9,95
|
|OZBAL
|16,70
|201.074.469
|% -8,64
|
|TDGYO
|6,54
|54.264.239
|% -7,76
|
|GARAN
|9,26
|1.402.178.666
|% -1,28
|
|FROTO
|170,90
|1.172.875.617
|% -3,77
|
|ASELS
|16,53
|1.152.219.993
|% 1,41
|
|THYAO
|14,30
|853.822.047
|% 0,28
|
|TUPRS
|125,00
|804.401.589
|% 1,79
|
|YKBNK
|2,40
|396.285.351
|% 0,42
|
|GARAN
|9,26
|1.402.178.666
|% -1,28
|
|VAKBN
|3,45
|412.103.405
|% 4,23
|
|ODAS
|1,44
|164.987.868
|% -2,70
|
|EKGYO
|1,83
|199.473.768
|% 0,55
|
|18:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|9,1863
|9,1887
|% 1,22
|
|Euro
|10,6636
|10,6704
|% 1,20
|
|Sterlin
|12,5276
|12,5904
|% 1,28
|
|Frank
|9,9068
|9,9664
|% 1,19
|
|Riyal
|2,4410
|2,4533
|% 1,12
|
|18:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.797
|1.797
|3,77
|
|Altın Gr.
|531
|531
|7,26
|
|Cumhuriyet
|3.506
|3.559
|54,00
|
|Tam
|3.488
|3.576
|55,73
|
|Yarım
|1.686
|1.730
|26,96
|
|Çeyrek
|846
|865
|13,48
|
|Gümüş.Ons
|23,32
|23,34
|0,24
|
|Gümüş Gr.
|6,89
|6,90
|0,15
|
|B. Petrol
|84,08
|84,08
|0,90
|