TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Tanıtım Formu
20.10.2021 09:29
TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Tanıtım Formu )
Türkçe
Tanıtım Formu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Risk Değeri Değişikliği
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/971514
BIST
10:381.431
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,70
|Açılış
|: 1.432
|
|Önceki Kapanış
|: 1.430
|
1.434
En Düşük
1.431
10:389,3345
En Yüksek
|Değişim
|: 0,43%
|| 0,0402
|Açılış
|: 85,1300
|
|Önceki Kapanış
|: 85,0800
|
9,3551
En Düşük
9,2835
10:3810,8630
En Yüksek
|Değişim
|: 0,34%
|| 0,0369
|Açılış
|: 18,5400
|
|Önceki Kapanış
|: 18,5400
|
10,8959
En Düşük
10,8059
10:387,17
En Yüksek
|Değişim
|: 1,27%
|| 0,09
|Açılış
|: 7,17
|
|Önceki Kapanış
|: 7,08
|
7,18
En Düşük
7,06
BIST En Aktif Hisseler10:38
|UFUK
|22,54
|116.126
|% 9,95
|
|PRKAB
|20,50
|32.352.964
|% 8,35
|
|INVEO
|32,42
|40.928.310
|% 6,46
|
|DOBUR
|34,70
|3.112.202
|% 6,31
|
|FADE
|9,23
|78.098.492
|% 6,21
|
|KSTUR
|249,60
|282.797
|% -9,73
|
|KERVN
|0,80
|346.945
|% -8,05
|
|DOKTA
|22,50
|880.178
|% -7,56
|
|BIOEN
|28,50
|50.045.370
|% -5,00
|
|TLMAN
|32,00
|13.702.500
|% -3,21
|
|THYAO
|14,49
|463.675.866
|% 1,19
|
|GARAN
|9,02
|195.337.811
|% -0,11
|
|SISE
|8,20
|138.287.784
|% 0,61
|
|TUPRS
|131,10
|137.288.403
|% 0,69
|
|GUBRF
|55,20
|114.282.741
|% 2,22
|
|EKGYO
|1,92
|91.561.536
|% 0,52
|
|THYAO
|14,49
|463.675.866
|% 1,19
|
|ZOREN
|1,60
|41.974.039
|% 1,91
|
|GARAN
|9,02
|195.337.811
|% -0,11
|
|YKBNK
|2,42
|48.188.170
|% 0,41
|
|10:38
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|9,3318
|9,3345
|% 0,43
|
|Euro
|10,8521
|10,8630
|% 0,34
|
|Sterlin
|12,8357
|12,9001
|% 0,47
|
|Frank
|10,0579
|10,1185
|% 0,32
|
|Riyal
|2,4830
|2,4955
|% 0,55
|
|10:38
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.776
|1.776
|6,73
|
|Altın Gr.
|533
|533
|4,65
|
|Cumhuriyet
|3.524
|3.577
|23,00
|
|Tam
|3.509
|3.597
|24,71
|
|Yarım
|1.696
|1.740
|11,95
|
|Çeyrek
|851
|870
|5,98
|
|Gümüş.Ons
|23,81
|23,85
|0,17
|
|Gümüş Gr.
|7,16
|7,17
|0,09
|
|B. Petrol
|84,56
|84,56
|-0,52
|