TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Tanıtım Formu
22.10.2021 09:26
TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Tanıtım Formu )
Türkçe
Tanıtım Formu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
Tanıtım Formu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/971805
BIST
10:301.459
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 3,16
|Açılış
|: 1.456
|
|Önceki Kapanış
|: 1.455
|
1.459
En Düşük
1.454
10:309,6286
En Yüksek
|Değişim
|: 1,35%
|| 0,1285
|Açılış
|: 9,4250
|
|Önceki Kapanış
|: 9,2500
|
9,6637
En Düşük
9,4804
10:3011,2147
En Yüksek
|Değişim
|: 1,22%
|| 0,1349
|Açılış
|: 10,9650
|
|Önceki Kapanış
|: 10,7700
|
11,2597
En Düşük
11,0404
10:30555,64
En Yüksek
|Değişim
|: 1,91%
|| 10,42
|Açılış
|: 555,65
|
|Önceki Kapanış
|: 545,22
|
556,98
En Düşük
544,56
BIST En Aktif Hisseler10:30
|SERVE
|15,74
|121.387
|% 9,99
|
|COSMO
|11,68
|60.444
|% 9,98
|
|HLGYO
|2,82
|40.312.741
|% 7,63
|
|DOBUR
|39,88
|2.493.850
|% 6,63
|
|ANGEN
|26,30
|158.965.159
|% 6,31
|
|IHYAY
|0,83
|3.867.711
|% -6,74
|
|FADE
|8,11
|67.750.732
|% -5,70
|
|ERSU
|4,38
|5.399.828
|% -4,16
|
|EPLAS
|23,84
|551.847
|% -3,25
|
|ANELE
|2,73
|4.893.222
|% -2,85
|
|GARAN
|9,00
|236.174.540
|% 0,11
|
|SISE
|8,37
|229.559.672
|% 0,12
|
|KRDMD
|7,32
|203.698.925
|% 0,97
|
|EREGL
|18,79
|195.896.691
|% -0,32
|
|SASA
|28,06
|194.480.396
|% 1,67
|
|YKBNK
|2,47
|90.675.494
|% -0,80
|
|KRDMD
|7,32
|203.698.925
|% 0,97
|
|SISE
|8,37
|229.559.672
|% 0,12
|
|GARAN
|9,00
|236.174.540
|% 0,11
|
|DOHOL
|2,60
|49.340.717
|% 1,56
|
|10:30
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|9,6180
|9,6286
|% 1,35
|
|Euro
|11,2076
|11,2147
|% 1,22
|
|Sterlin
|13,2599
|13,3264
|% 1,38
|
|Frank
|10,4701
|10,5332
|% 1,50
|
|Riyal
|2,5632
|2,5760
|% 1,39
|
|10:30
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.792
|1.792
|9,25
|
|Altın Gr.
|555
|555
|9,41
|
|Cumhuriyet
|3.570
|3.624
|70,00
|
|Tam
|3.551
|3.640
|69,48
|
|Yarım
|1.716
|1.761
|33,61
|
|Çeyrek
|861
|880
|16,80
|
|Gümüş.Ons
|24,32
|24,34
|0,16
|
|Gümüş Gr.
|7,52
|7,53
|0,13
|
|B. Petrol
|84,33
|84,33
|-0,28
|
Seans Raporu
10:30
daha fazla
-
10:46ANGEN
Yüzde 6.22 oranında artışla 26.28 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 121, 658 adet işlem
-
10:43HLGYO
Yüzde 7.63 oranında artışla 2.82 lira fiyatla işlem gören hissede 13, 917, 253 adet işlem
-
10:42XU100
Endeks 1, 457 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 13 üstünde . İşlem hacmi 2, 996.00 milyon TL de
-
10:42EDIP
Yüzde 4.85 oranında artışla 4.11 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 396, 527 adet işlem
-
10:40DOBUR
Yüzde 5.56 oranında artışla 39.48 lira fiyatla işlem gören hissede 57, 749 adet işlem