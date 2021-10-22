TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Tanıtım Formu
22.10.2021 11:02
TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Tanıtım Formu )
Türkçe
Tanıtım Formu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Açıklamalar
TANITIM FORMU DEĞİŞİKLİĞİ
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/971903
BIST
12:251.466
En Yüksek
|Değişim
|: 0,71%
|| 10,32
|Açılış
|: 1.456
|
|Önceki Kapanış
|: 1.455
|
1.468
En Düşük
1.454
12:259,6142
En Yüksek
|Değişim
|: 1,20%
|| 0,1141
|Açılış
|: 9,5850
|
|Önceki Kapanış
|: 9,4250
|
9,6637
En Düşük
9,4804
12:2511,1946
En Yüksek
|Değişim
|: 1,04%
|| 0,1148
|Açılış
|: 11,1400
|
|Önceki Kapanış
|: 10,9650
|
11,2597
En Düşük
11,0404
12:25553,73
En Yüksek
|Değişim
|: 1,56%
|| 8,51
|Açılış
|: 553,73
|
|Önceki Kapanış
|: 545,22
|
556,98
En Düşük
544,56
BIST En Aktif Hisseler12:25
|DOBUR
|41,14
|7.850.365
|% 10,00
|
|SERVE
|15,74
|121.387
|% 9,99
|
|COSMO
|11,68
|60.444
|% 9,98
|
|ERBOS
|94,00
|72.760.016
|% 9,56
|
|MRSHL
|255,00
|7.727.615
|% 8,46
|
|FADE
|7,91
|159.728.837
|% -8,02
|
|OLMK
|7,15
|3.471.116
|% -7,14
|
|IHYAY
|0,84
|9.043.972
|% -5,62
|
|ANELE
|2,66
|13.117.846
|% -5,34
|
|MERIT
|25,08
|20.415.227
|% -4,93
|
|GARAN
|9,04
|722.017.887
|% 0,56
|
|SISE
|8,47
|638.472.232
|% 1,32
|
|THYAO
|14,08
|530.513.749
|% 0,79
|
|KRDMD
|7,39
|460.330.593
|% 1,93
|
|SASA
|28,08
|381.692.412
|% 1,74
|
|YKBNK
|2,50
|277.063.182
|% 0,40
|
|GARAN
|9,04
|722.017.887
|% 0,56
|
|SISE
|8,47
|638.472.232
|% 1,32
|
|DOHOL
|2,62
|165.992.174
|% 2,34
|
|KRDMD
|7,39
|460.330.593
|% 1,93
|
|12:25
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|9,6052
|9,6142
|% 1,20
|
|Euro
|11,1871
|11,1946
|% 1,04
|
|Sterlin
|13,2351
|13,3015
|% 1,19
|
|Frank
|10,4338
|10,4967
|% 1,14
|
|Riyal
|2,5549
|2,5677
|% 1,06
|
|12:25
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.792
|1.792
|9,29
|
|Altın Gr.
|554
|554
|8,78
|
|Cumhuriyet
|3.651
|3.707
|83,00
|
|Tam
|3.635
|3.726
|85,89
|
|Yarım
|1.757
|1.802
|41,55
|
|Çeyrek
|881
|901
|20,78
|
|Gümüş.Ons
|24,33
|24,35
|0,17
|
|Gümüş Gr.
|7,51
|7,52
|0,13
|
|B. Petrol
|85,02
|85,02
|0,41
|