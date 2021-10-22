TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Tanıtım Formu
22.10.2021 11:06
TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Tanıtım Formu )
Türkçe
Tanıtım Formu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Açıklamalar
TANITIM FORMU DEĞİŞİKLİĞİ
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/971907
BIST
12:371.467
En Yüksek
|Değişim
|: 0,81%
|| 11,75
|Açılış
|: 1.456
|
|Önceki Kapanış
|: 1.455
|
1.468
En Düşük
1.454
12:379,6031
En Yüksek
|Değişim
|: 1,08%
|| 0,1030
|Açılış
|: 9,5780
|
|Önceki Kapanış
|: 9,4250
|
9,6637
En Düşük
9,4804
12:3711,1820
En Yüksek
|Değişim
|: 0,92%
|| 0,1022
|Açılış
|: 11,1300
|
|Önceki Kapanış
|: 10,9650
|
11,2597
En Düşük
11,0404
12:37553,51
En Yüksek
|Değişim
|: 1,52%
|| 8,29
|Açılış
|: 553,51
|
|Önceki Kapanış
|: 545,22
|
556,98
En Düşük
544,56
BIST En Aktif Hisseler12:37
|DOBUR
|41,14
|7.923.800
|% 10,00
|
|SERVE
|15,74
|121.387
|% 9,99
|
|COSMO
|11,68
|60.444
|% 9,98
|
|ERBOS
|93,95
|78.768.887
|% 9,50
|
|MRSHL
|254,70
|7.955.301
|% 8,34
|
|FADE
|7,94
|164.572.906
|% -7,67
|
|IHYAY
|0,83
|9.061.061
|% -6,74
|
|MERIT
|25,06
|20.629.851
|% -5,00
|
|ANELE
|2,67
|13.776.303
|% -4,98
|
|ERSU
|4,36
|14.449.173
|% -4,60
|
|GARAN
|9,05
|763.916.051
|% 0,67
|
|SISE
|8,48
|651.094.635
|% 1,44
|
|THYAO
|14,11
|546.456.365
|% 1,00
|
|KRDMD
|7,38
|472.828.791
|% 1,79
|
|SASA
|28,08
|389.430.263
|% 1,74
|
|YKBNK
|2,52
|303.409.063
|% 1,20
|
|GARAN
|9,05
|763.916.051
|% 0,67
|
|SISE
|8,48
|651.094.635
|% 1,44
|
|KRDMD
|7,38
|472.828.791
|% 1,79
|
|DOHOL
|2,62
|166.360.972
|% 2,34
|
|12:37
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|9,5984
|9,6031
|% 1,08
|
|Euro
|11,1734
|11,1820
|% 0,92
|
|Sterlin
|13,2192
|13,2855
|% 1,07
|
|Frank
|10,4281
|10,4910
|% 1,09
|
|Riyal
|2,5532
|2,5660
|% 0,99
|
|12:37
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.792
|1.792
|9,29
|
|Altın Gr.
|554
|554
|8,78
|
|Cumhuriyet
|3.651
|3.707
|83,00
|
|Tam
|3.635
|3.726
|85,89
|
|Yarım
|1.757
|1.802
|41,55
|
|Çeyrek
|881
|901
|20,78
|
|Gümüş.Ons
|24,33
|24,35
|0,17
|
|Gümüş Gr.
|7,51
|7,52
|0,13
|
|B. Petrol
|85,02
|85,02
|0,41
|