TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Tanıtım Formu
22.10.2021 11:07
TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Tanıtım Formu )
Türkçe
Tanıtım Formu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
TANITIM FORMU DEĞİŞİKLİĞİ
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/971908
BIST
14:431.469
En Yüksek
|Değişim
|: 0,95%
|| 13,88
|Açılış
|: 1.456
|
|Önceki Kapanış
|: 1.455
|
1.471
En Düşük
1.454
14:439,6222
En Yüksek
|Değişim
|: 1,29%
|| 0,1221
|Açılış
|: 9,5750
|
|Önceki Kapanış
|: 9,4250
|
9,6637
En Düşük
9,4804
14:4311,1995
En Yüksek
|Değişim
|: 1,08%
|| 0,1197
|Açılış
|: 11,1350
|
|Önceki Kapanış
|: 10,9650
|
11,2597
En Düşük
11,0404
14:43553,44
En Yüksek
|Değişim
|: 1,51%
|| 8,23
|Açılış
|: 553,44
|
|Önceki Kapanış
|: 545,22
|
556,98
En Düşük
544,56
BIST En Aktif Hisseler14:43
|DOBUR
|41,14
|8.677.616
|% 10,00
|
|COSMO
|11,68
|1.250.531
|% 9,98
|
|ERBOS
|94,35
|87.263.365
|% 9,97
|
|HLGYO
|2,83
|135.007.021
|% 8,02
|
|SERVE
|15,40
|677.313
|% 7,62
|
|MERIT
|24,32
|26.548.748
|% -7,81
|
|FADE
|8,05
|203.816.633
|% -6,40
|
|KSTUR
|246,50
|270.880
|% -6,27
|
|CASA
|114,10
|139.929
|% -6,17
|
|OLMK
|7,26
|4.459.970
|% -5,71
|
|GARAN
|9,06
|1.229.552.762
|% 0,78
|
|SISE
|8,49
|720.451.789
|% 1,56
|
|THYAO
|14,09
|651.782.957
|% 0,86
|
|TUPRS
|138,10
|647.642.146
|% 1,32
|
|KRDMD
|7,40
|557.076.159
|% 2,07
|
|YKBNK
|2,52
|407.230.217
|% 1,20
|
|GARAN
|9,06
|1.229.552.762
|% 0,78
|
|EKGYO
|1,95
|242.741.565
|% 0,52
|
|DOHOL
|2,62
|252.558.553
|% 2,34
|
|SISE
|8,49
|720.451.789
|% 1,56
|
|14:43
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|9,6176
|9,6222
|% 1,29
|
|Euro
|11,1937
|11,1995
|% 1,08
|
|Sterlin
|13,1997
|13,2659
|% 0,92
|
|Frank
|10,4280
|10,4909
|% 1,09
|
|Riyal
|2,5516
|2,5644
|% 0,93
|
|14:43
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.793
|1.793
|10,05
|
|Altın Gr.
|553
|553
|8,09
|
|Cumhuriyet
|3.648
|3.703
|79,00
|
|Tam
|3.634
|3.726
|85,25
|
|Yarım
|1.757
|1.802
|41,24
|
|Çeyrek
|881
|901
|20,62
|
|Gümüş.Ons
|24,29
|24,32
|0,14
|
|Gümüş Gr.
|7,50
|7,51
|0,11
|
|B. Petrol
|85,42
|85,42
|0,81
|
Seans Raporu
14:43
daha fazla
-
14:54DMSAS
Yüzde 4.21 oranında artışla 8.92 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 292, 044 adet işlem
-
14:52XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 12, 39 artarak (% 0.97 ) 1, 294
-
14:52
Tavandan işlem gören hisse senedleri : ERBOS, COSMO, DOBUR
-
14:52
SERVE, TEKTU, KONTR değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
14:52
ANELE, FADE, RALYH değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında