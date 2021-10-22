TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Tanıtım Formu
22.10.2021 11:08
TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Tanıtım Formu )
Türkçe
Tanıtım Formu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
TANITIM FORMU DEĞİŞİKLİĞİ
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/971910
BIST
11:321.466
En Yüksek
|Değişim
|: 0,74%
|| 10,72
|Açılış
|: 1.456
|
|Önceki Kapanış
|: 1.455
|
1.466
En Düşük
1.454
11:329,6184
En Yüksek
|Değişim
|: 1,25%
|| 0,1183
|Açılış
|: 9,5950
|
|Önceki Kapanış
|: 9,4250
|
9,6637
En Düşük
9,4804
11:3211,2073
En Yüksek
|Değişim
|: 1,15%
|| 0,1275
|Açılış
|: 11,1550
|
|Önceki Kapanış
|: 10,9650
|
11,2597
En Düşük
11,0404
11:32554,87
En Yüksek
|Değişim
|: 1,77%
|| 9,65
|Açılış
|: 554,87
|
|Önceki Kapanış
|: 545,22
|
556,98
En Düşük
544,56
BIST En Aktif Hisseler11:32
|SERVE
|15,74
|121.387
|% 9,99
|
|COSMO
|11,68
|60.444
|% 9,98
|
|HLGYO
|2,87
|96.397.748
|% 9,54
|
|DOBUR
|40,76
|5.558.317
|% 8,98
|
|ERBOS
|92,00
|55.009.608
|% 7,23
|
|FADE
|7,86
|135.270.191
|% -8,60
|
|MERIT
|24,62
|15.358.171
|% -6,67
|
|OYYAT
|28,26
|21.765.726
|% -5,93
|
|IHYAY
|0,84
|7.449.248
|% -5,62
|
|ERSU
|4,36
|9.760.028
|% -4,60
|
|SISE
|8,47
|500.819.745
|% 1,32
|
|GARAN
|9,03
|448.492.740
|% 0,44
|
|THYAO
|14,13
|403.878.633
|% 1,15
|
|KRDMD
|7,37
|385.642.458
|% 1,66
|
|SASA
|28,12
|324.212.042
|% 1,88
|
|YKBNK
|2,50
|180.889.699
|% 0,40
|
|SISE
|8,47
|500.819.745
|% 1,32
|
|DOHOL
|2,62
|144.712.284
|% 2,34
|
|KRDMD
|7,37
|385.642.458
|% 1,66
|
|GARAN
|9,03
|448.492.740
|% 0,44
|
|11:32
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|9,6160
|9,6184
|% 1,25
|
|Euro
|11,1987
|11,2073
|% 1,15
|
|Sterlin
|13,2306
|13,2970
|% 1,16
|
|Frank
|10,4627
|10,5257
|% 1,42
|
|Riyal
|2,5599
|2,5727
|% 1,26
|
|11:32
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.791
|1.792
|8,50
|
|Altın Gr.
|555
|555
|9,68
|
|Cumhuriyet
|3.570
|3.624
|70,00
|
|Tam
|3.551
|3.640
|69,48
|
|Yarım
|1.716
|1.761
|33,61
|
|Çeyrek
|861
|880
|16,80
|
|Gümüş.Ons
|24,32
|24,35
|0,17
|
|Gümüş Gr.
|7,53
|7,54
|0,15
|
|B. Petrol
|84,61
|84,61
|0,00
|
Seans Raporu
11:32
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11:46HLGYO
Yüzde 9.54 oranında artışla 2.87 lira fiyatla işlem gören hissede 34, 010, 207 adet işlem
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11:44HLGYO
Yüzde 9.16 oranında artışla 2.86 lira fiyatla işlem gören hissede 33, 740, 141 adet işlem
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11:42XU100
Endeks 1, 466 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 74 üstünde . İşlem hacmi 6, 099.00 milyon TL de
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11:40YEOTK
Yüzde 7.20 oranında artışla 64.00 lira fiyatla işlem gören hissede 439, 973 adet işlem
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11:37
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler GUBRF, TCELL, VESTL