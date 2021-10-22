TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Tanıtım Formu
22.10.2021 11:08
TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK Ae mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
TANITIM FORMU DEĞİŞİKLİĞİ
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/971911
BIST
11:101.465
En Yüksek
|Değişim
|: 0,68%
|| 9,89
|Açılış
|: 1.456
|
|Önceki Kapanış
|: 1.455
|
1.466
En Düşük
1.454
11:109,6313
En Yüksek
|Değişim
|: 1,38%
|| 0,1312
|Açılış
|: 9,5750
|
|Önceki Kapanış
|: 9,4250
|
9,6637
En Düşük
9,4804
11:1011,2202
En Yüksek
|Değişim
|: 1,27%
|| 0,1404
|Açılış
|: 11,1300
|
|Önceki Kapanış
|: 10,9650
|
11,2597
En Düşük
11,0404
11:10554,51
En Yüksek
|Değişim
|: 1,71%
|| 9,30
|Açılış
|: 554,41
|
|Önceki Kapanış
|: 545,22
|
556,98
En Düşük
544,56
BIST En Aktif Hisseler11:10
|SERVE
|15,74
|121.387
|% 9,99
|
|COSMO
|11,68
|60.444
|% 9,98
|
|HLGYO
|2,87
|60.668.789
|% 9,54
|
|DOBUR
|40,64
|4.591.057
|% 8,66
|
|ERBOS
|92,00
|51.866.657
|% 7,23
|
|FADE
|7,90
|117.748.308
|% -8,14
|
|OYYAT
|28,16
|9.661.133
|% -6,26
|
|IHYAY
|0,84
|7.146.444
|% -5,62
|
|MERIT
|25,04
|13.700.636
|% -5,08
|
|ANELE
|2,69
|8.957.647
|% -4,27
|
|GARAN
|9,04
|421.486.439
|% 0,56
|
|SISE
|8,43
|352.415.931
|% 0,84
|
|KRDMD
|7,41
|338.748.917
|% 2,21
|
|SASA
|28,16
|306.721.254
|% 2,03
|
|EREGL
|18,89
|289.016.419
|% 0,21
|
|YKBNK
|2,50
|166.404.238
|% 0,40
|
|DOHOL
|2,61
|126.713.977
|% 1,95
|
|GARAN
|9,04
|421.486.439
|% 0,56
|
|KRDMD
|7,41
|338.748.917
|% 2,21
|
|SISE
|8,43
|352.415.931
|% 0,84
|
|11:10
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|9,6283
|9,6313
|% 1,38
|
|Euro
|11,2150
|11,2202
|% 1,27
|
|Sterlin
|13,2110
|13,2772
|% 1,01
|
|Frank
|10,4464
|10,5093
|% 1,27
|
|Riyal
|2,5562
|2,5690
|% 1,11
|
|11:10
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.794
|1.794
|11,14
|
|Altın Gr.
|555
|555
|9,96
|
|Cumhuriyet
|3.570
|3.624
|70,00
|
|Tam
|3.551
|3.640
|69,48
|
|Yarım
|1.716
|1.761
|33,61
|
|Çeyrek
|861
|880
|16,80
|
|Gümüş.Ons
|24,35
|24,38
|0,20
|
|Gümüş Gr.
|7,53
|7,54
|0,15
|
|B. Petrol
|84,39
|84,39
|-0,22
|