TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Tanıtım Formu
22.10.2021 11:10
TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Tanıtım Formu )
Türkçe
Tanıtım Formu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Açıklamalar
TANITIM FORMU DEĞİŞİKLİĞİ
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/971912
BIST
14:471.471
En Yüksek
|Değişim
|: 1,04%
|| 15,15
|Açılış
|: 1.456
|
|Önceki Kapanış
|: 1.455
|
1.471
En Düşük
1.454
14:479,6072
En Yüksek
|Değişim
|: 1,13%
|| 0,1071
|Açılış
|: 9,5750
|
|Önceki Kapanış
|: 9,4250
|
9,6637
En Düşük
9,4804
14:4711,2009
En Yüksek
|Değişim
|: 1,09%
|| 0,1211
|Açılış
|: 11,1350
|
|Önceki Kapanış
|: 10,9650
|
11,2597
En Düşük
11,0404
14:47553,69
En Yüksek
|Değişim
|: 1,55%
|| 8,48
|Açılış
|: 553,69
|
|Önceki Kapanış
|: 545,22
|
556,98
En Düşük
544,56
BIST En Aktif Hisseler14:47
|DOBUR
|41,14
|8.677.616
|% 10,00
|
|COSMO
|11,68
|1.250.531
|% 9,98
|
|ERBOS
|94,35
|87.291.387
|% 9,97
|
|KARTN
|50,25
|55.944.236
|% 7,74
|
|HLGYO
|2,82
|135.131.385
|% 7,63
|
|MERIT
|24,32
|26.548.748
|% -7,81
|
|FADE
|8,04
|204.300.743
|% -6,51
|
|KSTUR
|246,50
|270.880
|% -6,27
|
|OLMK
|7,22
|4.465.630
|% -6,23
|
|CASA
|114,10
|139.929
|% -6,17
|
|GARAN
|9,04
|1.251.149.762
|% 0,56
|
|SISE
|8,49
|721.040.683
|% 1,56
|
|THYAO
|14,09
|653.746.418
|% 0,86
|
|TUPRS
|138,10
|653.591.516
|% 1,32
|
|KRDMD
|7,39
|562.067.522
|% 1,93
|
|YKBNK
|2,53
|407.436.592
|% 1,61
|
|GARAN
|9,04
|1.251.149.762
|% 0,56
|
|EKGYO
|1,94
|243.903.897
|% 0,00
|
|DOHOL
|2,62
|252.802.530
|% 2,34
|
|SISE
|8,49
|721.040.683
|% 1,56
|
|14:47
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|9,6025
|9,6072
|% 1,13
|
|Euro
|11,1722
|11,2009
|% 1,09
|
|Sterlin
|13,1979
|13,2641
|% 0,91
|
|Frank
|10,4277
|10,4905
|% 1,09
|
|Riyal
|2,5518
|2,5646
|% 0,94
|
|14:47
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.793
|1.793
|10,05
|
|Altın Gr.
|553
|553
|8,09
|
|Cumhuriyet
|3.648
|3.703
|79,00
|
|Tam
|3.634
|3.726
|85,25
|
|Yarım
|1.757
|1.802
|41,24
|
|Çeyrek
|881
|901
|20,62
|
|Gümüş.Ons
|24,29
|24,32
|0,14
|
|Gümüş Gr.
|7,50
|7,51
|0,11
|
|B. Petrol
|85,42
|85,42
|0,81
|