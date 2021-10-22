TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Tanıtım Formu
22.10.2021 11:12
TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Tanıtım Formu )
Türkçe
Tanıtım Formu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Açıklamalar
TANITIM FORMU DEĞİŞİKLİĞİ
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/971915
BIST
14:381.470
En Yüksek
|Değişim
|: 0,99%
|| 14,42
|Açılış
|: 1.456
|
|Önceki Kapanış
|: 1.455
|
1.471
En Düşük
1.454
14:389,6224
En Yüksek
|Değişim
|: 1,29%
|| 0,1223
|Açılış
|: 9,5750
|
|Önceki Kapanış
|: 9,4250
|
9,6637
En Düşük
9,4804
14:3811,2068
En Yüksek
|Değişim
|: 1,15%
|| 0,1270
|Açılış
|: 11,1300
|
|Önceki Kapanış
|: 10,9650
|
11,2597
En Düşük
11,0404
14:38553,57
En Yüksek
|Değişim
|: 1,53%
|| 8,35
|Açılış
|: 553,57
|
|Önceki Kapanış
|: 545,22
|
556,98
En Düşük
544,56
BIST En Aktif Hisseler14:38
|DOBUR
|41,14
|8.676.793
|% 10,00
|
|COSMO
|11,68
|1.250.531
|% 9,98
|
|ERBOS
|94,35
|87.177.318
|% 9,97
|
|HLGYO
|2,83
|134.621.189
|% 8,02
|
|SERVE
|15,40
|677.313
|% 7,62
|
|MERIT
|24,44
|26.421.137
|% -7,35
|
|OLMK
|7,21
|4.439.153
|% -6,36
|
|FADE
|8,06
|202.269.151
|% -6,28
|
|KSTUR
|246,50
|270.880
|% -6,27
|
|CASA
|114,10
|139.929
|% -6,17
|
|GARAN
|9,06
|1.203.438.716
|% 0,78
|
|SISE
|8,49
|719.114.052
|% 1,56
|
|THYAO
|14,09
|647.832.977
|% 0,86
|
|TUPRS
|138,10
|623.068.705
|% 1,32
|
|KRDMD
|7,40
|550.181.569
|% 2,07
|
|YKBNK
|2,53
|406.476.873
|% 1,61
|
|GARAN
|9,06
|1.203.438.716
|% 0,78
|
|EKGYO
|1,95
|241.619.351
|% 0,52
|
|DOHOL
|2,62
|252.482.018
|% 2,34
|
|SISE
|8,49
|719.114.052
|% 1,56
|
|14:38
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|9,6171
|9,6224
|% 1,29
|
|Euro
|11,1977
|11,2068
|% 1,15
|
|Sterlin
|13,1925
|13,2587
|% 0,87
|
|Frank
|10,4271
|10,4899
|% 1,08
|
|Riyal
|2,5513
|2,5641
|% 0,92
|
|14:38
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.793
|1.794
|10,53
|
|Altın Gr.
|554
|554
|8,74
|
|Cumhuriyet
|3.654
|3.709
|85,00
|
|Tam
|3.634
|3.726
|85,25
|
|Yarım
|1.757
|1.802
|41,24
|
|Çeyrek
|881
|901
|20,62
|
|Gümüş.Ons
|24,33
|24,36
|0,18
|
|Gümüş Gr.
|7,51
|7,52
|0,13
|
|B. Petrol
|85,29
|85,29
|0,68
|