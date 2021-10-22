TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Tanıtım Formu
22.10.2021 11:17
TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Tanıtım Formu )
Türkçe
Tanıtım Formu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
TANITIM FORMU DEĞİŞİKLİĞİ
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/971917
BIST
14:051.470
En Yüksek
|Değişim
|: 1,00%
|| 14,50
|Açılış
|: 1.456
|
|Önceki Kapanış
|: 1.455
|
1.470
En Düşük
1.454
14:059,5968
En Yüksek
|Değişim
|: 1,02%
|| 0,0967
|Açılış
|: 9,5900
|
|Önceki Kapanış
|: 9,4250
|
9,6637
En Düşük
9,4804
14:0511,1813
En Yüksek
|Değişim
|: 0,92%
|| 0,1015
|Açılış
|: 11,1400
|
|Önceki Kapanış
|: 10,9650
|
11,2597
En Düşük
11,0404
14:05554,16
En Yüksek
|Değişim
|: 1,64%
|| 8,94
|Açılış
|: 554,16
|
|Önceki Kapanış
|: 545,22
|
556,98
En Düşük
544,56
BIST En Aktif Hisseler14:05
|DOBUR
|41,14
|8.624.258
|% 10,00
|
|COSMO
|11,68
|1.250.531
|% 9,98
|
|ERBOS
|94,35
|86.782.840
|% 9,97
|
|MRSHL
|255,70
|9.985.763
|% 8,76
|
|TEKTU
|1,27
|32.383.958
|% 7,63
|
|FADE
|7,95
|188.826.997
|% -7,56
|
|MERIT
|24,44
|24.022.120
|% -7,35
|
|OLMK
|7,20
|4.168.581
|% -6,49
|
|KSTUR
|246,50
|270.880
|% -6,27
|
|CASA
|114,10
|139.929
|% -6,17
|
|GARAN
|9,06
|1.155.510.183
|% 0,78
|
|SISE
|8,48
|693.348.019
|% 1,44
|
|THYAO
|14,12
|624.936.050
|% 1,07
|
|KRDMD
|7,39
|509.807.551
|% 1,93
|
|ASELS
|16,73
|447.439.629
|% 0,72
|
|YKBNK
|2,52
|381.912.528
|% 1,20
|
|GARAN
|9,06
|1.155.510.183
|% 0,78
|
|EKGYO
|1,95
|177.802.195
|% 0,52
|
|DOHOL
|2,61
|224.753.041
|% 1,95
|
|SISE
|8,48
|693.348.019
|% 1,44
|
|14:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|9,5955
|9,5968
|% 1,02
|
|Euro
|11,1752
|11,1813
|% 0,92
|
|Sterlin
|13,2158
|13,2821
|% 1,05
|
|Frank
|10,4476
|10,5105
|% 1,28
|
|Riyal
|2,5559
|2,5687
|% 1,10
|
|14:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.792
|1.792
|9,44
|
|Altın Gr.
|554
|554
|9,21
|
|Cumhuriyet
|3.650
|3.705
|81,00
|
|Tam
|3.637
|3.729
|88,34
|
|Yarım
|1.758
|1.804
|42,73
|
|Çeyrek
|882
|902
|21,37
|
|Gümüş.Ons
|24,33
|24,36
|0,18
|
|Gümüş Gr.
|7,53
|7,54
|0,14
|
|B. Petrol
|85,03
|85,03
|0,42
|
Seans Raporu
14:05
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-
14:17XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 12, 91 artarak (% 0.82 ) 1, 580
-
14:17
Adet bazında en çok işlem gören ilk 3 hisse senedi YKBNK, TRKCM, GARAN
-
14:17
İşlem hacmi en yüksek ilk üç hisse GARAN, TRKCM, SODA
-
14:17XU100
Endeks 1, 469 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 92 üstünde . İşlem hacmi 10, 709.00 milyon TL de
-
14:17DOBUR
Yüzde 10.00 oranında artışla 41.14 lira fiyatla işlem gören hissede 215, 186 adet işlem