TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Tanıtım Formu
22.10.2021 11:17
TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Tanıtım Formu )
Türkçe
Tanıtım Formu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
TANITIM FORMU DEĞİŞİKLİĞİ
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/971918
BIST
14:061.470
En Yüksek
|Değişim
|: 1,00%
|| 14,52
|Açılış
|: 1.456
|
|Önceki Kapanış
|: 1.455
|
1.470
En Düşük
1.454
14:069,5968
En Yüksek
|Değişim
|: 1,02%
|| 0,0967
|Açılış
|: 9,5900
|
|Önceki Kapanış
|: 9,4250
|
9,6637
En Düşük
9,4804
14:0611,1813
En Yüksek
|Değişim
|: 0,92%
|| 0,1015
|Açılış
|: 11,1400
|
|Önceki Kapanış
|: 10,9650
|
11,2597
En Düşük
11,0404
14:06554,16
En Yüksek
|Değişim
|: 1,64%
|| 8,94
|Açılış
|: 554,16
|
|Önceki Kapanış
|: 545,22
|
556,98
En Düşük
544,56
BIST En Aktif Hisseler14:04
|DOBUR
|41,14
|8.624.258
|% 10,00
|
|COSMO
|11,68
|1.250.531
|% 9,98
|
|ERBOS
|94,35
|86.807.749
|% 9,97
|
|TEKTU
|1,28
|32.879.817
|% 8,47
|
|MRSHL
|254,60
|10.053.901
|% 8,29
|
|FADE
|7,96
|189.268.051
|% -7,44
|
|MERIT
|24,52
|24.626.233
|% -7,05
|
|IHYAY
|0,83
|11.090.320
|% -6,74
|
|KSTUR
|246,50
|270.880
|% -6,27
|
|CASA
|114,10
|139.929
|% -6,17
|
|GARAN
|9,06
|1.155.793.577
|% 0,78
|
|SISE
|8,49
|695.190.114
|% 1,56
|
|THYAO
|14,12
|625.537.750
|% 1,07
|
|KRDMD
|7,40
|519.524.574
|% 2,07
|
|ASELS
|16,73
|448.012.060
|% 0,72
|
|YKBNK
|2,53
|382.110.412
|% 1,61
|
|GARAN
|9,06
|1.155.793.577
|% 0,78
|
|EKGYO
|1,94
|185.290.335
|% 0,00
|
|DOHOL
|2,61
|224.864.934
|% 1,95
|
|SISE
|8,49
|695.190.114
|% 1,56
|
|14:04
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|9,5953
|9,6005
|% 1,06
|
|Euro
|11,1778
|11,1871
|% 0,97
|
|Sterlin
|13,2146
|13,2809
|% 1,04
|
|Frank
|10,4488
|10,5118
|% 1,29
|
|Riyal
|2,5559
|2,5687
|% 1,10
|
|14:04
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.792
|1.792
|9,10
|
|Altın Gr.
|554
|554
|8,90
|
|Cumhuriyet
|3.650
|3.705
|81,00
|
|Tam
|3.635
|3.727
|86,54
|
|Yarım
|1.757
|1.803
|41,86
|
|Çeyrek
|881
|901
|20,94
|
|Gümüş.Ons
|24,29
|24,33
|0,15
|
|Gümüş Gr.
|7,53
|7,53
|0,14
|
|B. Petrol
|85,23
|85,23
|0,62
|