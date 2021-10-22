TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Tanıtım Formu
22.10.2021 11:19
TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Tanıtım Formu )
Türkçe
Tanıtım Formu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Açıklamalar
TANITIM FORMU DEĞİŞİKLİĞİ
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/971920
BIST
11:181.465
En Yüksek
|Değişim
|: 0,65%
|| 9,51
|Açılış
|: 1.456
|
|Önceki Kapanış
|: 1.455
|
1.466
En Düşük
1.454
11:189,6348
En Yüksek
|Değişim
|: 1,42%
|| 0,1347
|Açılış
|: 9,5900
|
|Önceki Kapanış
|: 9,4250
|
9,6637
En Düşük
9,4804
11:1811,2254
En Yüksek
|Değişim
|: 1,31%
|| 0,1456
|Açılış
|: 11,1500
|
|Önceki Kapanış
|: 10,9650
|
11,2597
En Düşük
11,0404
11:18554,45
En Yüksek
|Değişim
|: 1,69%
|| 9,23
|Açılış
|: 554,45
|
|Önceki Kapanış
|: 545,22
|
556,98
En Düşük
544,56
BIST En Aktif Hisseler11:18
|SERVE
|15,74
|121.387
|% 9,99
|
|COSMO
|11,68
|60.444
|% 9,98
|
|HLGYO
|2,86
|61.373.792
|% 9,16
|
|DOBUR
|40,62
|4.644.945
|% 8,61
|
|ERBOS
|92,00
|52.624.707
|% 7,23
|
|FADE
|7,94
|121.152.993
|% -7,67
|
|IHYAY
|0,83
|7.344.826
|% -6,74
|
|OYYAT
|28,24
|13.448.447
|% -5,99
|
|MERIT
|24,96
|13.962.429
|% -5,38
|
|ERSU
|4,37
|9.118.756
|% -4,38
|
|GARAN
|9,03
|431.230.412
|% 0,44
|
|SISE
|8,46
|387.666.044
|% 1,20
|
|KRDMD
|7,39
|351.952.519
|% 1,93
|
|SASA
|28,14
|311.388.098
|% 1,96
|
|EREGL
|18,85
|296.344.821
|% 0,00
|
|YKBNK
|2,49
|170.647.485
|% 0,00
|
|DOHOL
|2,61
|130.209.262
|% 1,95
|
|KRDMD
|7,39
|351.952.519
|% 1,93
|
|GARAN
|9,03
|431.230.412
|% 0,44
|
|SISE
|8,46
|387.666.044
|% 1,20
|
|11:18
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|9,6308
|9,6348
|% 1,42
|
|Euro
|11,2156
|11,2254
|% 1,31
|
|Sterlin
|13,2241
|13,2905
|% 1,11
|
|Frank
|10,4555
|10,5185
|% 1,35
|
|Riyal
|2,5580
|2,5708
|% 1,18
|
|11:18
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.792
|1.793
|9,57
|
|Altın Gr.
|555
|555
|9,76
|
|Cumhuriyet
|3.570
|3.624
|70,00
|
|Tam
|3.551
|3.640
|69,48
|
|Yarım
|1.716
|1.761
|33,61
|
|Çeyrek
|861
|880
|16,80
|
|Gümüş.Ons
|24,32
|24,37
|0,18
|
|Gümüş Gr.
|7,53
|7,54
|0,15
|
|B. Petrol
|84,72
|84,72
|0,11
|