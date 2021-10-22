TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Tanıtım Formu
22.10.2021 11:03
TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Tanıtım Formu )
Türkçe
Tanıtım Formu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
TANITIM FORMU DEĞİŞİKLİĞİ
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/971904
BIST
12:541.469
En Yüksek
|Değişim
|: 0,91%
|| 13,25
|Açılış
|: 1.456
|
|Önceki Kapanış
|: 1.455
|
1.469
En Düşük
1.454
12:549,5943
En Yüksek
|Değişim
|: 0,99%
|| 0,0942
|Açılış
|: 17,8400
|
|Önceki Kapanış
|: 17,8400
|
9,6637
En Düşük
9,4804
12:5411,1744
En Yüksek
|Değişim
|: 0,85%
|| 0,0946
|Açılış
|:
|
|Önceki Kapanış
|:
|
11,2597
En Düşük
11,0404
12:54553,26
En Yüksek
|Değişim
|: 1,47%
|| 8,04
|Açılış
|:
|
|Önceki Kapanış
|:
|
En Düşük
BIST En Aktif Hisseler12:54
|SERVE
|15,74
|121.387
|% 9,99
|
|COSMO
|11,68
|60.444
|% 9,98
|
|ERBOS
|94,35
|85.577.330
|% 9,97
|
|DOBUR
|41,12
|8.087.239
|% 9,95
|
|MRSHL
|255,20
|8.111.774
|% 8,55
|
|FADE
|7,94
|171.662.244
|% -7,67
|
|IHYAY
|0,84
|9.783.105
|% -5,62
|
|ANELE
|2,66
|15.092.786
|% -5,34
|
|MERIT
|25,00
|20.856.688
|% -5,23
|
|OLMK
|7,30
|3.766.117
|% -5,19
|
|GARAN
|9,07
|834.817.893
|% 0,89
|
|SISE
|8,48
|655.531.223
|% 1,44
|
|THYAO
|14,11
|562.431.315
|% 1,00
|
|KRDMD
|7,38
|477.067.363
|% 1,79
|
|SASA
|28,06
|394.986.778
|% 1,67
|
|YKBNK
|2,53
|325.337.409
|% 1,61
|
|GARAN
|9,07
|834.817.893
|% 0,89
|
|SISE
|8,48
|655.531.223
|% 1,44
|
|KRDMD
|7,38
|477.067.363
|% 1,79
|
|DOHOL
|2,63
|166.717.121
|% 2,73
|
|12:54
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|9,5898
|9,5943
|% 0,99
|
|Euro
|11,1691
|11,1744
|% 0,85
|
|Sterlin
|13,2147
|13,2810
|% 1,04
|
|Frank
|10,4270
|10,4898
|% 1,08
|
|Riyal
|2,5520
|2,5648
|% 0,94
|
|12:54
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.793
|1.793
|10,26
|
|Altın Gr.
|553
|553
|8,21
|
|Cumhuriyet
|3.649
|3.705
|81,00
|
|Tam
|3.633
|3.724
|83,94
|
|Yarım
|1.756
|1.802
|40,60
|
|Çeyrek
|881
|901
|20,31
|
|Gümüş.Ons
|24,35
|24,38
|0,20
|
|Gümüş Gr.
|7,51
|7,53
|0,13
|
|B. Petrol
|84,95
|84,95
|0,34
|