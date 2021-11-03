TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Tanıtım Formu
03.11.2021 10:15
TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Tanıtım Formu )
Türkçe
Tanıtım Formu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Tanıtım Formu Değişikliği
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/974120
BIST
11:301.540
En Yüksek
|Değişim
|: 0,47%
|| 7,27
|Açılış
|: 1.533
|
|Önceki Kapanış
|: 1.533
|
1.541
En Düşük
1.529
11:309,6315
En Yüksek
|Değişim
|: 0,30%
|| 0,0291
|Açılış
|: 9,6200
|
|Önceki Kapanış
|: 9,5550
|
9,6705
En Düşük
9,5937
11:3011,1654
En Yüksek
|Değişim
|: 0,38%
|| 0,0421
|Açılış
|: 11,1350
|
|Önceki Kapanış
|: 11,0600
|
11,2077
En Düşük
11,1061
11:30552,10
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 0,05
|Açılış
|: 551,92
|
|Önceki Kapanış
|: 552,05
|
553,55
En Düşük
549,46
BIST En Aktif Hisseler11:30
|IHAAS
|5,06
|20.021.772
|% 10,00
|
|PRKAB
|24,70
|93.589.266
|% 9,97
|
|ERBOS
|135,00
|113.118.344
|% 9,93
|
|TUREX
|13,16
|31.485.233
|% 8,40
|
|VERTU
|25,14
|69.499.742
|% 7,53
|
|KARYE
|19,79
|31.461.988
|% -9,96
|
|BASGZ
|31,14
|33.395.187
|% -9,95
|
|NUGYO
|11,47
|23.499.174
|% -9,26
|
|CANTE
|13,06
|44.111.801
|% -8,99
|
|TSPOR
|4,95
|379.294.272
|% -7,82
|
|GARAN
|10,28
|909.164.713
|% 1,18
|
|SISE
|8,79
|463.921.732
|% 1,97
|
|THYAO
|15,46
|404.431.464
|% -0,19
|
|TSPOR
|4,95
|379.294.272
|% -7,82
|
|EREGL
|18,96
|263.144.153
|% -0,68
|
|ODAS
|1,45
|130.898.087
|% 1,40
|
|GARAN
|10,28
|909.164.713
|% 1,18
|
|TSPOR
|4,95
|379.294.272
|% -7,82
|
|TSKB
|1,40
|95.274.047
|% 2,19
|
|SISE
|8,79
|463.921.732
|% 1,97
|
|11:30
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|9,6256
|9,6315
|% 0,30
|
|Euro
|11,1572
|11,1654
|% 0,38
|
|Sterlin
|13,0754
|13,1409
|% 0,31
|
|Frank
|10,5099
|10,5732
|% 0,50
|
|Riyal
|2,5595
|2,5723
|% 0,28
|
|11:30
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.783
|1.784
|-4,37
|
|Altın Gr.
|551
|551
|-0,63
|
|Cumhuriyet
|3.631
|3.686
|11,00
|
|Tam
|3.616
|3.707
|13,58
|
|Yarım
|1.748
|1.793
|6,57
|
|Çeyrek
|877
|897
|3,28
|
|Gümüş.Ons
|23,55
|23,58
|0,03
|
|Gümüş Gr.
|7,29
|7,30
|0,02
|
|B. Petrol
|83,27
|83,27
|-1,45
|
Seans Raporu
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