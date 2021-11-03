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TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Tanıtım Formu

03.11.2021 10:15



TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Tanıtım Formu )

Türkçe
Tanıtım Formu

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http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/974120


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ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
IHAAS 5,06 20.021.772 % 10,00  
PRKAB 24,70 93.589.266 % 9,97  
ERBOS 135,00 113.118.344 % 9,93  
TUREX 13,16 31.485.233 % 8,40  
VERTU 25,14 69.499.742 % 7,53  
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11:30 Alış Satış %  
Dolar 9,6256 9,6315 % 0,30  
Euro 11,1572 11,1654 % 0,38  
Sterlin 13,0754 13,1409 % 0,31  
Frank 10,5099 10,5732 % 0,50  
Riyal 2,5595 2,5723 % 0,28  
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11:30 Alış Satış %  
Altın Ons 1.783 1.784 -4,37  
Altın Gr. 551 551 -0,63  
Cumhuriyet 3.631 3.686 11,00  
Tam 3.616 3.707 13,58  
Yarım 1.748 1.793 6,57  
Çeyrek 877 897 3,28  
Gümüş.Ons 23,55 23,58 0,03  
Gümüş Gr. 7,29 7,30 0,02  
B. Petrol 83,27 83,27 -1,45  
Seans Raporu 11:30
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