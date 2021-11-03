TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Tanıtım Formu
03.11.2021 10:16
TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Tanıtım Formu )
Türkçe
Tanıtım Formu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Tanıtım Formu Değişikliği
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/974121
BIST
10:111.530
En Yüksek
|Değişim
|: -0,21%
|| -3,23
|Açılış
|: 1.533
|
|Önceki Kapanış
|: 1.533
|
1.537
En Düşük
1.529
10:119,6348
En Yüksek
|Değişim
|: 0,34%
|| 0,0324
|Açılış
|: 9,5550
|
|Önceki Kapanış
|: 9,5100
|
9,6705
En Düşük
9,5937
10:1111,1842
En Yüksek
|Değişim
|: 0,55%
|| 0,0609
|Açılış
|: 11,0600
|
|Önceki Kapanış
|: 10,9900
|
11,2077
En Düşük
11,1061
10:11552,48
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 0,42
|Açılış
|: 552,48
|
|Önceki Kapanış
|: 552,05
|
553,55
En Düşük
549,46
BIST En Aktif Hisseler10:11
|IHAAS
|5,06
|3.144.830
|% 10,00
|
|DOBUR
|70,80
|11.993.859
|% 9,94
|
|PRKAB
|24,30
|18.252.334
|% 8,19
|
|RODRG
|15,70
|2.429.743
|% 7,76
|
|ERBOS
|132,10
|55.971.994
|% 7,57
|
|BASGZ
|31,14
|32.053.084
|% -9,95
|
|NUGYO
|11,73
|4.424.401
|% -7,20
|
|KRGYO
|6,30
|5.902.465
|% -5,41
|
|KARYE
|20,86
|11.709.169
|% -5,10
|
|CANTE
|13,65
|2.331.166
|% -4,88
|
|GARAN
|10,14
|231.858.444
|% -0,20
|
|THYAO
|15,44
|107.543.564
|% -0,32
|
|TSPOR
|5,30
|101.184.105
|% -1,30
|
|ODAS
|1,46
|66.714.580
|% 2,10
|
|EKGYO
|2,01
|65.206.835
|% -0,99
|
|ODAS
|1,46
|66.714.580
|% 2,10
|
|EKGYO
|2,01
|65.206.835
|% -0,99
|
|GARAN
|10,14
|231.858.444
|% -0,20
|
|TSPOR
|5,30
|101.184.105
|% -1,30
|
|YKBNK
|2,83
|52.949.380
|% 0,00
|
|10:11
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|9,6302
|9,6348
|% 0,34
|
|Euro
|11,1721
|11,1842
|% 0,55
|
|Sterlin
|13,1058
|13,1715
|% 0,54
|
|Frank
|10,5182
|10,5816
|% 0,58
|
|Riyal
|2,5642
|2,5771
|% 0,47
|
|10:11
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.781
|1.781
|-7,01
|
|Altın Gr.
|552
|552
|0,42
|
|Cumhuriyet
|3.631
|3.686
|11,00
|
|Tam
|3.616
|3.707
|13,58
|
|Yarım
|1.748
|1.793
|6,57
|
|Çeyrek
|877
|897
|3,28
|
|Gümüş.Ons
|23,47
|23,50
|-0,05
|
|Gümüş Gr.
|7,28
|7,29
|0,01
|
|B. Petrol
|83,83
|83,83
|-0,89
|