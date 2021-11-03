TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Tanıtım Formu
03.11.2021 10:18
TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Tanıtım Formu )
Türkçe
Tanıtım Formu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
Tanıtım Formu Değişikliği
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/974124
BIST
10:201.535
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 2,07
|Açılış
|: 1.533
|
|Önceki Kapanış
|: 1.533
|
1.537
En Düşük
1.529
10:209,6373
En Yüksek
|Değişim
|: 0,36%
|| 0,0349
|Açılış
|: 9,5550
|
|Önceki Kapanış
|: 9,5100
|
9,6705
En Düşük
9,5937
10:2011,1683
En Yüksek
|Değişim
|: 0,40%
|| 0,0450
|Açılış
|: 11,0600
|
|Önceki Kapanış
|: 10,9900
|
11,2077
En Düşük
11,1061
10:20551,91
En Yüksek
|Değişim
|: -0,03%
|| -0,15
|Açılış
|: 552,13
|
|Önceki Kapanış
|: 552,05
|
553,55
En Düşük
549,46
BIST En Aktif Hisseler10:20
|IHAAS
|5,06
|3.930.234
|% 10,00
|
|DOBUR
|70,80
|13.204.256
|% 9,94
|
|ERBOS
|133,70
|71.208.893
|% 8,88
|
|PRKAB
|24,20
|29.926.194
|% 7,75
|
|VERTU
|24,68
|34.609.298
|% 5,56
|
|BASGZ
|31,14
|32.405.869
|% -9,95
|
|HEDEF
|3,54
|23.867.032
|% -6,10
|
|MAKTK
|3,11
|2.538.706
|% -5,47
|
|ZRGYO
|2,19
|6.195.157
|% -5,19
|
|KARYE
|20,86
|11.709.169
|% -5,10
|
|GARAN
|10,17
|321.159.805
|% 0,10
|
|THYAO
|15,50
|181.764.706
|% 0,06
|
|SISE
|8,70
|159.829.204
|% 0,93
|
|TSPOR
|5,20
|146.995.881
|% -3,17
|
|EREGL
|19,04
|102.312.301
|% -0,26
|
|ODAS
|1,46
|84.697.560
|% 2,10
|
|EKGYO
|2,02
|66.539.234
|% -0,49
|
|GARAN
|10,17
|321.159.805
|% 0,10
|
|TSPOR
|5,20
|146.995.881
|% -3,17
|
|YKBNK
|2,80
|74.004.239
|% -1,06
|
|10:20
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|9,6351
|9,6373
|% 0,36
|
|Euro
|11,1603
|11,1683
|% 0,40
|
|Sterlin
|13,1014
|13,1671
|% 0,51
|
|Frank
|10,5082
|10,5715
|% 0,49
|
|Riyal
|2,5619
|2,5747
|% 0,37
|
|10:20
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.781
|1.781
|-6,97
|
|Altın Gr.
|553
|553
|0,89
|
|Cumhuriyet
|3.631
|3.686
|11,00
|
|Tam
|3.616
|3.707
|13,58
|
|Yarım
|1.748
|1.793
|6,57
|
|Çeyrek
|877
|897
|3,28
|
|Gümüş.Ons
|23,45
|23,50
|-0,06
|
|Gümüş Gr.
|7,28
|7,29
|0,02
|
|B. Petrol
|83,78
|83,78
|-0,94
|