TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Tanıtım Formu
03.11.2021 13:53
TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Tanıtım Formu )
Türkçe
Tanıtım Formu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
Tanıtım Formu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/974381
BIST
13:411.523
En Yüksek
|Değişim
|: -0,63%
|| -9,71
|Açılış
|: 1.533
|
|Önceki Kapanış
|: 1.533
|
1.541
En Düşük
1.492
13:419,6612
En Yüksek
|Değişim
|: 0,61%
|| 0,0588
|Açılış
|: 9,6750
|
|Önceki Kapanış
|: 9,5550
|
9,7797
En Düşük
9,5937
13:4111,2114
En Yüksek
|Değişim
|: 0,79%
|| 0,0881
|Açılış
|: 11,2000
|
|Önceki Kapanış
|: 11,0600
|
11,4078
En Düşük
11,1061
13:41554,99
En Yüksek
|Değişim
|: 0,53%
|| 2,94
|Açılış
|: 554,99
|
|Önceki Kapanış
|: 552,05
|
560,35
En Düşük
549,46
BIST En Aktif Hisseler13:41
|IHAAS
|5,06
|27.166.730
|% 10,00
|
|DOBUR
|70,40
|39.490.764
|% 9,32
|
|ERBOS
|133,40
|231.043.488
|% 8,63
|
|TUREX
|13,05
|59.292.310
|% 7,50
|
|PRKAB
|23,98
|154.066.281
|% 6,77
|
|NUGYO
|11,38
|31.891.187
|% -9,97
|
|KARYE
|19,79
|31.942.628
|% -9,96
|
|DMSAS
|8,32
|54.824.871
|% -9,96
|
|BASGZ
|31,14
|34.006.808
|% -9,95
|
|HEDEF
|3,40
|161.478.334
|% -9,81
|
|GARAN
|10,10
|2.655.366.290
|% -0,59
|
|THYAO
|15,35
|1.324.834.405
|% -0,90
|
|SISE
|8,73
|908.479.025
|% 1,28
|
|TSPOR
|5,08
|836.646.932
|% -5,40
|
|YKBNK
|2,81
|706.534.595
|% -0,71
|
|GARAN
|10,10
|2.655.366.290
|% -0,59
|
|YKBNK
|2,81
|706.534.595
|% -0,71
|
|EKGYO
|1,98
|492.500.063
|% -2,46
|
|TSKB
|1,36
|241.965.693
|% -0,73
|
|TSPOR
|5,08
|836.646.932
|% -5,40
|
|13:41
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|9,6594
|9,6612
|% 0,61
|
|Euro
|11,2001
|11,2114
|% 0,79
|
|Sterlin
|13,1569
|13,2229
|% 0,93
|
|Frank
|10,5888
|10,6526
|% 1,26
|
|Riyal
|2,5749
|2,5878
|% 0,89
|
|13:41
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.782
|1.782
|-5,76
|
|Altın Gr.
|555
|555
|3,35
|
|Cumhuriyet
|3.669
|3.724
|38,00
|
|Tam
|3.654
|3.746
|39,25
|
|Yarım
|1.766
|1.812
|18,98
|
|Çeyrek
|886
|906
|9,50
|
|Gümüş.Ons
|23,54
|23,57
|0,02
|
|Gümüş Gr.
|7,33
|7,34
|0,07
|
|B. Petrol
|83,13
|83,13
|-1,59
|