TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Tanıtım Formu
08.11.2021 10:12
TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Tanıtım Formu )
Türkçe
Tanıtım Formu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
TANITIM FORMU DEĞİŞİKLİĞİ
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/975529
BIST
10:061.594
En Yüksek
|Değişim
|: 0,68%
|| 10,70
|Açılış
|: 1.589
|
|Önceki Kapanış
|: 1.584
|
1.595
En Düşük
1.589
10:069,6732
En Yüksek
|Değişim
|: -0,06%
|| -0,0060
|Açılış
|: 9,6750
|
|Önceki Kapanış
|: 9,7000
|
9,7120
En Düşük
9,6560
10:0611,1954
En Yüksek
|Değişim
|: -0,21%
|| -0,0238
|Açılış
|: 11,1800
|
|Önceki Kapanış
|: 11,1700
|
11,2519
En Düşük
11,1854
10:06565,04
En Yüksek
|Değişim
|: -0,16%
|| -0,93
|Açılış
|: 564,92
|
|Önceki Kapanış
|: 565,97
|
567,87
En Düşük
564,24
BIST En Aktif Hisseler10:06
|SNPAM
|16,28
|312.804
|% 10,00
|
|TSPOR
|5,62
|12.396.742
|% 9,98
|
|VAKKO
|10,41
|8.130.562
|% 6,22
|
|DOKTA
|36,20
|4.322.054
|% 6,16
|
|SONME
|33,04
|1.250.318
|% 5,49
|
|BASGZ
|22,72
|7.267.015
|% -9,98
|
|BJKAS
|5,89
|24.910.126
|% -5,46
|
|GSRAY
|3,92
|28.317.133
|% -5,08
|
|GARFA
|13,10
|114.462
|% -5,00
|
|DMSAS
|8,46
|869.222
|% -4,84
|
|THYAO
|18,15
|258.120.849
|% 2,83
|
|GARAN
|10,64
|115.397.690
|% 0,28
|
|PETKM
|6,83
|96.323.738
|% 2,25
|
|ISCTR
|6,30
|59.001.914
|% 0,48
|
|ODAS
|1,49
|43.216.327
|% 1,36
|
|SKBNK
|1,11
|32.967.555
|% 0,91
|
|ODAS
|1,49
|43.216.327
|% 1,36
|
|THYAO
|18,15
|258.120.849
|% 2,83
|
|PETKM
|6,83
|96.323.738
|% 2,25
|
|GARAN
|10,64
|115.397.690
|% 0,28
|
|10:06
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|9,6703
|9,6732
|% -0,06
|
|Euro
|11,1883
|11,1954
|% -0,21
|
|Sterlin
|13,0018
|13,0670
|% -0,19
|
|Frank
|10,5477
|10,6113
|% -0,20
|
|Riyal
|2,5711
|2,5840
|% -0,06
|
|10:06
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.817
|1.817
|-1,42
|
|Altın Gr.
|565
|565
|-0,85
|
|Cumhuriyet
|3.741
|3.798
|36,00
|
|Tam
|3.723
|3.817
|27,09
|
|Yarım
|1.800
|1.846
|13,11
|
|Çeyrek
|903
|923
|6,55
|
|Gümüş.Ons
|24,17
|24,20
|0,00
|
|Gümüş Gr.
|7,52
|7,53
|0,00
|
|B. Petrol
|83,66
|83,66
|0,92
|