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TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Tanıtım Formu

08.11.2021 10:02
TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Tanıtım Formu


TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Tanıtım Formu )

Türkçe
Tanıtım Formu

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http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/975519


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SNPAM 16,28 312.804 % 10,00  
TSPOR 5,62 15.132.918 % 9,98  
VERTU 25,26 41.856.543 % 8,13  
PENTA 234,70 12.705.913 % 7,56  
BRYAT 372,50 67.958.024 % 7,07  
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12:05 Alış Satış %  
Dolar 9,7040 9,7084 % 0,30  
Euro 11,2320 11,2400 % 0,19  
Sterlin 13,0473 13,1128 % 0,16  
Frank 10,5742 10,6379 % 0,05  
Riyal 2,5795 2,5925 % 0,27  
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12:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.813 1.814 -4,65  
Altın Gr. 566 566 -0,38  
Cumhuriyet 3.741 3.798 36,00  
Tam 3.721 3.814 -2,64  
Yarım 1.798 1.845 -1,28  
Çeyrek 902 923 -0,63  
Gümüş.Ons 24,12 24,15 -0,05  
Gümüş Gr. 7,52 7,54 0,01  
B. Petrol 83,52 83,52 0,78  
Seans Raporu 12:05
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