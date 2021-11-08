TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Tanıtım Formu
08.11.2021 10:02
TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Tanıtım Formu )
Türkçe
Tanıtım Formu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
TANITIM FORMU DEĞİŞİKLİĞİ
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/975519
BIST
12:071.599
En Yüksek
|Değişim
|: 0,97%
|| 15,31
|Açılış
|: 1.589
|
|Önceki Kapanış
|: 1.584
|
1.599
En Düşük
1.589
12:079,7052
En Yüksek
|Değişim
|: 0,27%
|| 0,0260
|Açılış
|: 9,6900
|
|Önceki Kapanış
|: 9,6750
|
9,7226
En Düşük
9,6551
12:0711,2389
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 0,0197
|Açılış
|: 11,2100
|
|Önceki Kapanış
|: 11,1800
|
11,2553
En Düşük
11,1772
12:07565,76
En Yüksek
|Değişim
|: -0,04%
|| -0,21
|Açılış
|: 565,76
|
|Önceki Kapanış
|: 565,97
|
567,87
En Düşük
563,84
BIST En Aktif Hisseler12:05
|SNPAM
|16,28
|312.804
|% 10,00
|
|TSPOR
|5,62
|15.132.918
|% 9,98
|
|VERTU
|25,26
|41.856.543
|% 8,13
|
|PENTA
|234,70
|12.705.913
|% 7,56
|
|BRYAT
|372,50
|67.958.024
|% 7,07
|
|BASGZ
|22,72
|10.558.279
|% -9,98
|
|KARYE
|14,77
|121.192.112
|% -7,92
|
|IZFAS
|6,32
|1.060.560
|% -4,82
|
|TUREX
|13,48
|18.341.355
|% -4,19
|
|ISBIR
|53,80
|226.229
|% -3,50
|
|PGSUS
|91,25
|229.094.336
|% -1,30
|
|KARYE
|14,77
|121.192.112
|% -7,92
|
|ODAS
|1,50
|102.303.138
|% 2,04
|
|MAGEN
|9,13
|44.997.545
|% 3,28
|
|TRILC
|9,28
|42.396.637
|% 2,32
|
|ZRGYO
|2,37
|25.143.520
|% 2,60
|
|PEKGY
|0,98
|8.214.832
|% -1,01
|
|IHAAS
|4,62
|36.899.586
|% 5,00
|
|KARYE
|14,77
|121.192.112
|% -7,92
|
|HEDEF
|3,64
|22.920.567
|% 0,55
|
|12:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|9,7040
|9,7084
|% 0,30
|
|Euro
|11,2320
|11,2400
|% 0,19
|
|Sterlin
|13,0473
|13,1128
|% 0,16
|
|Frank
|10,5742
|10,6379
|% 0,05
|
|Riyal
|2,5795
|2,5925
|% 0,27
|
|12:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.813
|1.814
|-4,65
|
|Altın Gr.
|566
|566
|-0,38
|
|Cumhuriyet
|3.741
|3.798
|36,00
|
|Tam
|3.721
|3.814
|-2,64
|
|Yarım
|1.798
|1.845
|-1,28
|
|Çeyrek
|902
|923
|-0,63
|
|Gümüş.Ons
|24,12
|24,15
|-0,05
|
|Gümüş Gr.
|7,52
|7,54
|0,01
|
|B. Petrol
|83,52
|83,52
|0,78
|