TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Tanıtım Formu
08.11.2021 11:11
TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Tanıtım Formu )
Türkçe
Tanıtım Formu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
TANITIM FORMU DEĞİŞİKLİĞİ
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/975553
BIST
13:111.599
En Yüksek
|Değişim
|: 0,97%
|| 15,40
|Açılış
|: 1.589
|
|Önceki Kapanış
|: 1.584
|
1.600
En Düşük
1.589
13:119,7144
En Yüksek
|Değişim
|: 0,36%
|| 0,0352
|Açılış
|: 9,6900
|
|Önceki Kapanış
|: 9,6750
|
9,7226
En Düşük
9,6551
13:1111,2335
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 0,0143
|Açılış
|: 11,1900
|
|Önceki Kapanış
|: 11,1800
|
11,2553
En Düşük
11,1772
13:11566,81
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 0,84
|Açılış
|: 566,81
|
|Önceki Kapanış
|: 565,97
|
567,87
En Düşük
563,84
BIST En Aktif Hisseler13:11
|KRGYO
|6,97
|40.373.833
|% 9,42
|
|VERTU
|25,44
|63.889.007
|% 8,90
|
|DOKTA
|36,36
|9.986.564
|% 6,63
|
|KLKIM
|14,65
|37.138.569
|% 6,55
|
|DENGE
|1,50
|1.745.804
|% 6,38
|
|BASGZ
|22,72
|11.072.069
|% -9,98
|
|KARYE
|14,44
|136.757.278
|% -9,98
|
|ORMA
|25,10
|137.635
|% -7,04
|
|TUREX
|13,48
|25.966.121
|% -4,19
|
|IZFAS
|6,42
|1.197.672
|% -3,31
|
|PGSUS
|92,50
|299.011.542
|% 0,05
|
|KARYE
|14,44
|136.757.278
|% -9,98
|
|ODAS
|1,48
|129.387.846
|% 0,68
|
|YEOTK
|66,40
|102.156.140
|% 6,24
|
|EKGYO
|2,06
|75.207.970
|% 0,00
|
|ODAS
|1,48
|129.387.846
|% 0,68
|
|ADESE
|1,10
|57.207.559
|% 4,27
|
|EKGYO
|2,06
|75.207.970
|% 0,00
|
|PEKGY
|0,98
|12.542.907
|% -1,01
|
|ZRGYO
|2,36
|28.478.050
|% 2,16
|
|13:11
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|9,7102
|9,7144
|% 0,36
|
|Euro
|11,2230
|11,2335
|% 0,13
|
|Sterlin
|13,0380
|13,1034
|% 0,09
|
|Frank
|10,5574
|10,6210
|% -0,11
|
|Riyal
|2,5775
|2,5904
|% 0,19
|
|13:11
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.818
|1.818
|-0,15
|
|Altın Gr.
|567
|567
|0,90
|
|Cumhuriyet
|3.739
|3.795
|-3,00
|
|Tam
|3.727
|3.820
|3,29
|
|Yarım
|1.801
|1.848
|1,59
|
|Çeyrek
|903
|924
|0,80
|
|Gümüş.Ons
|24,18
|24,22
|0,02
|
|Gümüş Gr.
|7,53
|7,55
|0,02
|
|B. Petrol
|83,67
|83,67
|0,93
|