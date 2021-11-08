TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Tanıtım Formu
08.11.2021 11:18
TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Tanıtım Formu )
Türkçe
Tanıtım Formu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
TANITIM FORMU DEĞİŞİKLİĞİ
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/975558
BIST
13:121.599
En Yüksek
|Değişim
|: 0,98%
|| 15,52
|Açılış
|: 1.589
|
|Önceki Kapanış
|: 1.584
|
1.600
En Düşük
1.589
13:129,7158
En Yüksek
|Değişim
|: 0,38%
|| 0,0366
|Açılış
|: 9,6900
|
|Önceki Kapanış
|: 9,6750
|
9,7226
En Düşük
9,6551
13:1211,2366
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 0,0174
|Açılış
|: 11,1900
|
|Önceki Kapanış
|: 11,1800
|
11,2553
En Düşük
11,1772
13:12566,81
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 0,84
|Açılış
|: 566,81
|
|Önceki Kapanış
|: 565,97
|
567,87
En Düşük
563,84
BIST En Aktif Hisseler13:12
|SNPAM
|16,28
|585.233
|% 10,00
|
|TSPOR
|5,62
|15.367.266
|% 9,98
|
|DOBUR
|76,90
|7.903.022
|% 9,94
|
|KRGYO
|6,98
|46.507.600
|% 9,58
|
|BRYAT
|379,10
|82.015.208
|% 8,97
|
|KARYE
|14,44
|136.774.779
|% -9,98
|
|BASGZ
|22,72
|11.106.627
|% -9,98
|
|ORMA
|25,10
|137.635
|% -7,04
|
|BJKAS
|5,90
|96.744.743
|% -5,30
|
|TUREX
|13,47
|25.971.791
|% -4,26
|
|THYAO
|17,80
|1.537.483.055
|% 0,85
|
|GARAN
|10,71
|1.174.171.032
|% 0,94
|
|PETKM
|6,90
|753.861.328
|% 3,29
|
|ASELS
|16,98
|559.229.776
|% 1,56
|
|KRDMD
|7,27
|516.167.713
|% 2,97
|
|TSKB
|1,57
|187.649.944
|% 0,00
|
|YKBNK
|3,03
|351.245.192
|% 0,66
|
|GARAN
|10,71
|1.174.171.032
|% 0,94
|
|PETKM
|6,90
|753.861.328
|% 3,29
|
|ODAS
|1,49
|129.640.455
|% 1,36
|
|13:12
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|9,7107
|9,7158
|% 0,38
|
|Euro
|11,2284
|11,2366
|% 0,16
|
|Sterlin
|13,0398
|13,1052
|% 0,10
|
|Frank
|10,5622
|10,6259
|% -0,06
|
|Riyal
|2,5794
|2,5923
|% 0,26
|
|13:12
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.818
|1.818
|-0,52
|
|Altın Gr.
|566
|566
|0,19
|
|Cumhuriyet
|3.739
|3.795
|-3,00
|
|Tam
|3.722
|3.816
|-1,32
|
|Yarım
|1.799
|1.846
|-0,64
|
|Çeyrek
|902
|923
|-0,32
|
|Gümüş.Ons
|24,18
|24,21
|0,01
|
|Gümüş Gr.
|7,53
|7,54
|0,01
|
|B. Petrol
|83,77
|83,77
|1,03
|