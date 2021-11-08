TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Tanıtım Formu
08.11.2021 11:25
TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Tanıtım Formu )
Türkçe
Tanıtım Formu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
TANITIM FORMU DEĞİŞİKLİĞİ
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/975569
BIST
11:141.596
En Yüksek
|Değişim
|: 0,77%
|| 12,26
|Açılış
|: 1.589
|
|Önceki Kapanış
|: 1.584
|
1.597
En Düşük
1.589
11:149,6874
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 0,0082
|Açılış
|: 9,6700
|
|Önceki Kapanış
|: 9,6750
|
9,7120
En Düşük
9,6551
11:1411,1964
En Yüksek
|Değişim
|: -0,20%
|| -0,0228
|Açılış
|: 11,1750
|
|Önceki Kapanış
|: 11,1800
|
11,2519
En Düşük
11,1772
11:14565,40
En Yüksek
|Değişim
|: -0,10%
|| -0,58
|Açılış
|: 565,33
|
|Önceki Kapanış
|: 565,97
|
567,87
En Düşük
563,84
BIST En Aktif Hisseler11:13
|SNPAM
|16,28
|312.804
|% 10,00
|
|TSPOR
|5,62
|14.744.154
|% 9,98
|
|BRYAT
|375,80
|52.011.560
|% 8,02
|
|EUYO
|4,07
|2.036.910
|% 7,96
|
|VAKKO
|10,43
|31.502.697
|% 6,43
|
|BASGZ
|22,72
|9.999.072
|% -9,98
|
|BJKAS
|5,89
|67.898.125
|% -5,46
|
|GSRAY
|3,91
|68.309.025
|% -5,33
|
|FENER
|30,44
|37.572.873
|% -4,40
|
|KARYE
|15,42
|62.780.516
|% -3,87
|
|THYAO
|17,77
|859.588.916
|% 0,68
|
|GARAN
|10,63
|648.328.810
|% 0,19
|
|PETKM
|6,90
|522.583.917
|% 3,29
|
|KRDMD
|7,23
|379.069.915
|% 2,41
|
|SISE
|8,95
|343.740.882
|% 1,59
|
|PETKM
|6,90
|522.583.917
|% 3,29
|
|GARAN
|10,63
|648.328.810
|% 0,19
|
|SKBNK
|1,12
|63.966.338
|% 1,82
|
|KRDMD
|7,23
|379.069.915
|% 2,41
|
|ODAS
|1,48
|77.280.049
|% 0,68
|
|11:13
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|9,6822
|9,6865
|% 0,08
|
|Euro
|11,1899
|11,1953
|% -0,21
|
|Sterlin
|13,0071
|13,0724
|% -0,15
|
|Frank
|10,5408
|10,6043
|% -0,26
|
|Riyal
|2,5731
|2,5861
|% 0,02
|
|11:13
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.817
|1.817
|-1,24
|
|Altın Gr.
|565
|565
|-0,49
|
|Cumhuriyet
|3.741
|3.798
|36,00
|
|Tam
|3.723
|3.817
|27,09
|
|Yarım
|1.800
|1.846
|13,11
|
|Çeyrek
|903
|923
|6,55
|
|Gümüş.Ons
|24,18
|24,21
|0,01
|
|Gümüş Gr.
|7,53
|7,53
|0,00
|
|B. Petrol
|83,63
|83,63
|0,89
|