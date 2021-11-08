TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Tanıtım Formu
08.11.2021 14:45
TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Tanıtım Formu )
Türkçe
Tanıtım Formu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Tanıtım Formu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/975676
BIST
14:421.598
En Yüksek
|Değişim
|: 0,89%
|| 14,05
|Açılış
|: 1.589
|
|Önceki Kapanış
|: 1.584
|
1.600
En Düşük
1.589
14:429,7308
En Yüksek
|Değişim
|: 0,53%
|| 0,0516
|Açılış
|: 9,7180
|
|Önceki Kapanış
|: 9,6750
|
9,7355
En Düşük
9,6551
14:4211,2638
En Yüksek
|Değişim
|: 0,40%
|| 0,0446
|Açılış
|: 11,2300
|
|Önceki Kapanış
|: 11,1800
|
11,2660
En Düşük
11,1772
14:42568,18
En Yüksek
|Değişim
|: 0,39%
|| 2,21
|Açılış
|: 568,18
|
|Önceki Kapanış
|: 565,97
|
568,68
En Düşük
563,84
BIST En Aktif Hisseler14:42
|METRO
|1,43
|30.818.950
|% 10,00
|
|SNPAM
|16,28
|658.689
|% 10,00
|
|TSPOR
|5,62
|15.670.499
|% 9,98
|
|DOBUR
|76,90
|11.080.453
|% 9,94
|
|VERTU
|25,68
|83.447.862
|% 9,93
|
|KARYE
|14,44
|137.961.545
|% -9,98
|
|BASGZ
|22,72
|12.165.560
|% -9,98
|
|BJKAS
|5,87
|105.186.921
|% -5,78
|
|NUGYO
|11,16
|19.402.827
|% -5,02
|
|FENER
|30,32
|62.604.389
|% -4,77
|
|THYAO
|17,93
|2.018.470.224
|% 1,59
|
|GARAN
|10,70
|1.423.983.395
|% 0,85
|
|PETKM
|6,87
|1.043.767.387
|% 2,84
|
|ASELS
|16,93
|653.870.339
|% 1,26
|
|KRDMD
|7,21
|569.771.735
|% 2,12
|
|PETKM
|6,87
|1.043.767.387
|% 2,84
|
|YKBNK
|3,01
|414.897.593
|% 0,00
|
|GARAN
|10,70
|1.423.983.395
|% 0,85
|
|TSKB
|1,57
|193.411.083
|% 0,00
|
|THYAO
|17,93
|2.018.470.224
|% 1,59
|
|14:42
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|9,7285
|9,7308
|% 0,53
|
|Euro
|11,2569
|11,2638
|% 0,40
|
|Sterlin
|13,0920
|13,1577
|% 0,50
|
|Frank
|10,5887
|10,6525
|% 0,19
|
|Riyal
|2,5871
|2,6001
|% 0,56
|
|14:42
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.816
|1.817
|-1,76
|
|Altın Gr.
|568
|568
|2,21
|
|Cumhuriyet
|3.751
|3.808
|10,00
|
|Tam
|3.736
|3.829
|12,34
|
|Yarım
|1.806
|1.852
|5,97
|
|Çeyrek
|906
|926
|2,99
|
|Gümüş.Ons
|24,20
|24,25
|0,04
|
|Gümüş Gr.
|7,56
|7,58
|0,05
|
|B. Petrol
|83,77
|83,77
|1,03
|
Seans Raporu
14:42
daha fazla
-
14:56SAYAS
Yüzde 4.42 oranında artışla 23.60 lira fiyatla işlem gören hissede 558, 103 adet işlem
-
14:55BRSAN
Yüzde 5.13 oranında artışla 25.84 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 951, 306 adet işlem
-
14:54KRGYO
Yüzde 7.22 oranında artışla 6.83 lira fiyatla işlem gören hissede 9, 109, 680 adet işlem
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14:53XU100
Endeks 1, 598 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 92 üstünde . İşlem hacmi 14, 207.00 milyon TL de
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14:53ARSAN
Yüzde 4.69 oranında artışla 4.91 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 514, 896 adet işlem