TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Tanıtım Formu
09.11.2021 10:12
TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Tanıtım Formu )
Türkçe
Tanıtım Formu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
TANITIM FORMU DEĞİŞİKLİĞİ
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/976148
BIST
11:471.618
En Yüksek
|Değişim
|: 0,58%
|| 9,31
|Açılış
|: 1.612
|
|Önceki Kapanış
|: 1.609
|
1.618
En Düşük
1.605
11:479,7311
En Yüksek
|Değişim
|: 0,55%
|| 0,0535
|Açılış
|: 9,7200
|
|Önceki Kapanış
|: 9,7200
|
9,7329
En Düşük
9,6593
11:4711,2876
En Yüksek
|Değişim
|: 0,58%
|| 0,0652
|Açılış
|: 11,2500
|
|Önceki Kapanış
|: 11,2400
|
11,3009
En Düşük
11,2087
11:47570,53
En Yüksek
|Değişim
|: 0,51%
|| 2,91
|Açılış
|: 570,53
|
|Önceki Kapanış
|: 567,62
|
571,15
En Düşük
566,82
BIST En Aktif Hisseler11:47
|TSPOR
|6,18
|24.840.770
|% 9,96
|
|DOBUR
|84,55
|1.367.427
|% 9,95
|
|VERTU
|27,76
|71.382.569
|% 8,10
|
|GSDDE
|4,25
|19.806.077
|% 7,32
|
|KSTUR
|228,10
|38.777
|% 6,84
|
|ERSU
|4,64
|30.315.069
|% -9,90
|
|INVEO
|28,90
|7.965.589
|% -8,54
|
|KARYE
|13,43
|113.017.405
|% -6,99
|
|AKFGY
|5,52
|18.941.386
|% -6,76
|
|GEREL
|5,58
|23.628.069
|% -5,42
|
|SISE
|9,30
|1.168.717.096
|% 3,68
|
|PETKM
|6,86
|869.207.029
|% 0,59
|
|THYAO
|18,31
|795.744.275
|% 1,44
|
|GARAN
|10,74
|725.983.123
|% -0,37
|
|YKBNK
|3,12
|720.283.417
|% 2,63
|
|YKBNK
|3,12
|720.283.417
|% 2,63
|
|SISE
|9,30
|1.168.717.096
|% 3,68
|
|PETKM
|6,86
|869.207.029
|% 0,59
|
|ODAS
|1,51
|128.191.527
|% 2,03
|
|EKGYO
|2,13
|147.274.763
|% 1,43
|
|11:47
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|9,7267
|9,7311
|% 0,55
|
|Euro
|11,2783
|11,2876
|% 0,58
|
|Sterlin
|13,1532
|13,2191
|% 0,47
|
|Frank
|10,6045
|10,6684
|% 0,49
|
|Riyal
|2,5857
|2,5986
|% 0,49
|
|11:47
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.825
|1.825
|0,76
|
|Altın Gr.
|570
|571
|2,90
|
|Cumhuriyet
|3.770
|3.827
|29,00
|
|Tam
|3.751
|3.845
|-0,14
|
|Yarım
|1.813
|1.860
|-0,07
|
|Çeyrek
|909
|930
|-0,03
|
|Gümüş.Ons
|24,37
|24,41
|-0,08
|
|Gümüş Gr.
|7,61
|7,62
|0,00
|
|B. Petrol
|83,67
|83,67
|0,24
|
Seans Raporu
11:47
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-
11:59XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 11, 58 artarak (% 0.66 ) 1, 759
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11:59XU100
Endeks 1, 617 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 55 üstünde . İşlem hacmi 9, 834.00 milyon TL de
-
11:59VERTU
Yüzde 8.49 oranında artışla 27.86 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 638, 789 adet işlem
-
11:56VERTU
Yüzde 7.87 oranında artışla 27.70 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 586, 607 adet işlem
-
11:54XU100
Endeks 1, 618 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 57 üstünde . İşlem hacmi 9, 632.00 milyon TL de