TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Tanıtım Formu
09.11.2021 10:16
TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Tanıtım Formu )
Türkçe
Tanıtım Formu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Tanıtım Formu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/976155
BIST
11:371.617
En Yüksek
|Değişim
|: 0,54%
|| 8,76
|Açılış
|: 1.612
|
|Önceki Kapanış
|: 1.609
|
1.618
En Düşük
1.605
11:379,7286
En Yüksek
|Değişim
|: 0,53%
|| 0,0510
|Açılış
|: 9,7200
|
|Önceki Kapanış
|: 9,7200
|
9,7329
En Düşük
9,6593
11:3711,2839
En Yüksek
|Değişim
|: 0,55%
|| 0,0615
|Açılış
|: 11,2500
|
|Önceki Kapanış
|: 11,2400
|
11,3009
En Düşük
11,2087
11:37570,50
En Yüksek
|Değişim
|: 0,51%
|| 2,88
|Açılış
|: 570,50
|
|Önceki Kapanış
|: 567,62
|
571,15
En Düşük
566,82
BIST En Aktif Hisseler11:37
|TSPOR
|6,18
|24.646.705
|% 9,96
|
|DOBUR
|84,55
|1.367.427
|% 9,95
|
|VERTU
|27,74
|69.886.071
|% 8,02
|
|KSTUR
|228,10
|38.777
|% 6,84
|
|GSDDE
|4,23
|19.425.129
|% 6,82
|
|ERSU
|4,64
|30.073.274
|% -9,90
|
|INVEO
|28,94
|7.754.724
|% -8,42
|
|AKFGY
|5,48
|18.509.605
|% -7,43
|
|KARYE
|13,64
|104.979.203
|% -5,54
|
|YATAS
|13,27
|21.136.589
|% -4,81
|
|SISE
|9,33
|1.124.132.167
|% 4,01
|
|PETKM
|6,85
|860.583.365
|% 0,44
|
|THYAO
|18,29
|767.386.165
|% 1,33
|
|GARAN
|10,73
|702.097.926
|% -0,46
|
|YKBNK
|3,12
|686.338.103
|% 2,63
|
|YKBNK
|3,12
|686.338.103
|% 2,63
|
|PETKM
|6,85
|860.583.365
|% 0,44
|
|SISE
|9,33
|1.124.132.167
|% 4,01
|
|ODAS
|1,50
|127.542.191
|% 1,35
|
|GARAN
|10,73
|702.097.926
|% -0,46
|
|11:37
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|9,7251
|9,7286
|% 0,53
|
|Euro
|11,2777
|11,2839
|% 0,55
|
|Sterlin
|13,1555
|13,2215
|% 0,49
|
|Frank
|10,6029
|10,6667
|% 0,48
|
|Riyal
|2,5853
|2,5982
|% 0,48
|
|11:37
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.825
|1.825
|0,86
|
|Altın Gr.
|571
|571
|3,02
|
|Cumhuriyet
|3.770
|3.827
|29,00
|
|Tam
|3.752
|3.846
|0,65
|
|Yarım
|1.813
|1.860
|0,31
|
|Çeyrek
|910
|930
|0,16
|
|Gümüş.Ons
|24,37
|24,39
|-0,08
|
|Gümüş Gr.
|7,61
|7,63
|0,00
|
|B. Petrol
|83,69
|83,69
|0,26
|