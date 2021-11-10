TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Tanıtım Formu
10.11.2021 09:41
TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Tanıtım Formu )
Türkçe
Tanıtım Formu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
TANITIM FORMU DEĞİŞİKLİĞİ
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/976746
BIST
11:401.613
En Yüksek
|Değişim
|: -0,17%
|| -2,76
|Açılış
|: 1.618
|
|Önceki Kapanış
|: 1.616
|
1.625
En Düşük
1.613
11:409,7964
En Yüksek
|Değişim
|: 0,66%
|| 0,0642
|Açılış
|: 9,7820
|
|Önceki Kapanış
|: 9,7180
|
9,7987
En Düşük
9,7204
11:4011,3361
En Yüksek
|Değişim
|: 0,37%
|| 0,0423
|Açılış
|: 11,3050
|
|Önceki Kapanış
|: 11,2600
|
11,3451
En Düşük
11,2653
11:40575,06
En Yüksek
|Değişim
|: 0,32%
|| 1,84
|Açılış
|: 575,06
|
|Önceki Kapanış
|: 573,22
|
575,55
En Düşük
570,79
BIST En Aktif Hisseler11:40
|DOBUR
|93,00
|12.847.857
|% 9,99
|
|COSMO
|11,76
|158.442
|% 9,91
|
|IZFAS
|6,69
|2.424.103
|% 9,85
|
|SOKM
|12,55
|170.447.100
|% 8,10
|
|NUGYO
|11,18
|8.575.483
|% 7,19
|
|TACTR
|23,00
|741.635
|% -8,44
|
|DOKTA
|32,64
|5.136.571
|% -7,27
|
|KLMSN
|10,17
|16.418.138
|% -7,12
|
|EMKEL
|2,74
|16.207.481
|% -6,48
|
|SARKY
|17,08
|30.434.600
|% -6,41
|
|GARAN
|10,69
|1.156.734.546
|% 1,04
|
|PETKM
|7,24
|1.089.147.626
|% -0,28
|
|TSPOR
|6,06
|698.712.617
|% -1,94
|
|THYAO
|18,10
|631.748.209
|% -0,33
|
|SASA
|32,24
|372.262.196
|% 0,19
|
|PETKM
|7,24
|1.089.147.626
|% -0,28
|
|TSPOR
|6,06
|698.712.617
|% -1,94
|
|GARAN
|10,69
|1.156.734.546
|% 1,04
|
|YKBNK
|3,10
|307.324.824
|% 0,32
|
|EKGYO
|2,13
|198.842.150
|% 0,47
|
|11:40
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|9,7911
|9,7964
|% 0,66
|
|Euro
|11,3234
|11,3361
|% 0,37
|
|Sterlin
|13,2209
|13,2872
|% 0,52
|
|Frank
|10,6869
|10,7513
|% 0,47
|
|Riyal
|2,6030
|2,6161
|% 0,69
|
|11:40
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.826
|1.826
|-6,47
|
|Altın Gr.
|575
|575
|1,92
|
|Cumhuriyet
|3.783
|3.840
|13,00
|
|Tam
|3.760
|3.854
|9,11
|
|Yarım
|1.817
|1.865
|4,40
|
|Çeyrek
|912
|932
|2,21
|
|Gümüş.Ons
|24,28
|24,31
|-0,04
|
|Gümüş Gr.
|7,65
|7,66
|0,05
|
|B. Petrol
|85,25
|85,25
|0,47
|