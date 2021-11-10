TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Tanıtım Formu
10.11.2021 10:00
TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Tanıtım Formu )
Türkçe
Tanıtım Formu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
Tanıtım Formu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/976758
BIST
11:131.625
En Yüksek
|Değişim
|: 0,55%
|| 8,88
|Açılış
|: 1.618
|
|Önceki Kapanış
|: 1.616
|
1.625
En Düşük
1.614
11:139,7910
En Yüksek
|Değişim
|: 0,60%
|| 0,0588
|Açılış
|: 9,7700
|
|Önceki Kapanış
|: 9,7180
|
9,7987
En Düşük
9,7204
11:1311,3274
En Yüksek
|Değişim
|: 0,30%
|| 0,0336
|Açılış
|: 11,2900
|
|Önceki Kapanış
|: 11,2600
|
11,3451
En Düşük
11,2653
11:13574,01
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 0,79
|Açılış
|: 574,01
|
|Önceki Kapanış
|: 573,22
|
574,83
En Düşük
570,79
BIST En Aktif Hisseler11:11
|DOBUR
|93,00
|12.847.857
|% 9,99
|
|COSMO
|11,76
|158.442
|% 9,91
|
|IZFAS
|6,67
|1.565.724
|% 9,52
|
|SOKM
|12,58
|118.605.837
|% 8,35
|
|KERVN
|0,75
|131.395
|% 7,14
|
|TACTR
|23,00
|741.635
|% -8,44
|
|SARKY
|16,96
|25.653.384
|% -7,07
|
|KLMSN
|10,21
|13.221.703
|% -6,76
|
|DOKTA
|32,98
|4.098.260
|% -6,31
|
|CUSAN
|9,27
|11.051.807
|% -6,08
|
|PETKM
|7,26
|857.717.524
|% 0,00
|
|GARAN
|10,69
|820.061.218
|% 1,04
|
|TSPOR
|6,06
|622.688.602
|% -1,94
|
|THYAO
|18,24
|462.353.310
|% 0,44
|
|SASA
|32,74
|301.203.134
|% 1,74
|
|PETKM
|7,26
|857.717.524
|% 0,00
|
|TSPOR
|6,06
|622.688.602
|% -1,94
|
|EKGYO
|2,14
|184.451.027
|% 0,94
|
|YKBNK
|3,11
|243.210.492
|% 0,65
|
|GARAN
|10,69
|820.061.218
|% 1,04
|
|11:11
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|9,7800
|9,7855
|% 0,55
|
|Euro
|11,3146
|11,3214
|% 0,24
|
|Sterlin
|13,2085
|13,2748
|% 0,43
|
|Frank
|10,6673
|10,7316
|% 0,29
|
|Riyal
|2,5987
|2,6117
|% 0,52
|
|11:11
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.825
|1.825
|-7,20
|
|Altın Gr.
|573
|574
|0,33
|
|Cumhuriyet
|3.783
|3.840
|13,00
|
|Tam
|3.760
|3.854
|9,11
|
|Yarım
|1.817
|1.865
|4,40
|
|Çeyrek
|912
|932
|2,21
|
|Gümüş.Ons
|24,27
|24,33
|-0,04
|
|Gümüş Gr.
|7,63
|7,65
|0,04
|
|B. Petrol
|85,23
|85,23
|0,45
|
Seans Raporu
11:11
daha fazla
-
11:22DOAS
Yüzde 5.82 oranında artışla 36.34 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 505, 726 adet işlem
-
11:21GSDDE
Yüzde 5.19 oranında artışla 4.46 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 023, 716 adet işlem
-
11:20
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler GUBRF, VESTL, KRDMD
-
11:20
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler TUPRS, TCELL, SAHOL
-
11:20XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 7, 85 artarak (% 0.55 ) 1, 433