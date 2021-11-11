TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Tanıtım Formu
11.11.2021 10:39
TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Tanıtım Formu )
Türkçe
Tanıtım Formu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
TANITIM FORMU DEĞİŞİKLİĞİ
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/976980
BIST
11:241.640
En Yüksek
|Değişim
|: 0,96%
|| 15,67
|Açılış
|: 1.622
|
|Önceki Kapanış
|: 1.624
|
1.642
En Düşük
1.621
11:249,9554
En Yüksek
|Değişim
|: 1,16%
|| 0,1139
|Açılış
|: 9,9400
|
|Önceki Kapanış
|: 9,8350
|
9,9659
En Düşük
9,8289
11:2411,4336
En Yüksek
|Değişim
|: 1,20%
|| 0,1357
|Açılış
|: 11,3700
|
|Önceki Kapanış
|: 11,3600
|
11,4359
En Düşük
11,2896
11:24593,93
En Yüksek
|Değişim
|: 1,29%
|| 7,59
|Açılış
|: 593,93
|
|Önceki Kapanış
|: 586,34
|
594,01
En Düşük
584,13
BIST En Aktif Hisseler11:24
|DOBUR
|102,30
|11.668.133
|% 10,00
|
|OYLUM
|8,85
|15.555.680
|% 9,94
|
|ADESE
|1,35
|63.127.219
|% 9,76
|
|DOAS
|41,36
|83.951.681
|% 9,53
|
|OZRDN
|8,27
|17.600.307
|% 7,40
|
|KZBGY
|35,56
|73.977.210
|% -9,97
|
|BASGZ
|17,38
|150.878.143
|% -9,53
|
|VAKFN
|6,44
|27.832.006
|% -5,01
|
|BANVT
|68,70
|3.533.790
|% -4,45
|
|IZFAS
|6,40
|1.357.201
|% -4,33
|
|PETKM
|7,61
|1.635.193.381
|% 4,97
|
|GARAN
|10,74
|580.694.887
|% 0,09
|
|THYAO
|18,24
|413.325.895
|% 0,61
|
|EREGL
|19,69
|410.935.464
|% 1,76
|
|KRDMD
|7,49
|389.810.078
|% 2,46
|
|PETKM
|7,61
|1.635.193.381
|% 4,97
|
|YKBNK
|3,11
|184.959.310
|% -0,64
|
|TSPOR
|6,80
|375.222.160
|% 4,62
|
|GARAN
|10,74
|580.694.887
|% 0,09
|
|KRDMD
|7,49
|389.810.078
|% 2,46
|
|11:24
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|9,9501
|9,9554
|% 1,16
|
|Euro
|11,4243
|11,4336
|% 1,20
|
|Sterlin
|13,2619
|13,3284
|% 0,79
|
|Frank
|10,7632
|10,8280
|% 0,85
|
|Riyal
|2,6436
|2,6568
|% 1,03
|
|11:24
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.858
|1.859
|5,87
|
|Altın Gr.
|593
|593
|6,56
|
|Cumhuriyet
|3.873
|3.931
|91,00
|
|Tam
|3.854
|3.952
|97,86
|
|Yarım
|1.863
|1.912
|47,34
|
|Çeyrek
|934
|956
|23,67
|
|Gümüş.Ons
|24,90
|24,93
|0,22
|
|Gümüş Gr.
|7,94
|7,95
|0,14
|
|B. Petrol
|82,51
|82,51
|-0,13
|
Seans Raporu
11:24
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