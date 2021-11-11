TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Tanıtım Formu
11.11.2021 10:43
TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Tanıtım Formu )
Türkçe
Tanıtım Formu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Tanıtım Formu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/976988
BIST
13:111.640
En Yüksek
|Değişim
|: 1,01%
|| 16,36
|Açılış
|: 1.622
|
|Önceki Kapanış
|: 1.624
|
1.642
En Düşük
1.621
13:119,9327
En Yüksek
|Değişim
|: 0,93%
|| 0,0912
|Açılış
|: 9,9200
|
|Önceki Kapanış
|: 9,8350
|
9,9744
En Düşük
9,8289
13:1111,4131
En Yüksek
|Değişim
|: 1,02%
|| 0,1152
|Açılış
|: 11,3750
|
|Önceki Kapanış
|: 11,3600
|
11,4577
En Düşük
11,2896
13:11593,42
En Yüksek
|Değişim
|: 1,21%
|| 7,08
|Açılış
|: 593,42
|
|Önceki Kapanış
|: 586,34
|
597,37
En Düşük
584,13
BIST En Aktif Hisseler13:11
|DOBUR
|102,30
|17.067.834
|% 10,00
|
|DOAS
|41,52
|109.482.498
|% 9,96
|
|OYLUM
|8,85
|15.908.132
|% 9,94
|
|ADESE
|1,35
|64.874.908
|% 9,76
|
|OZRDN
|8,27
|20.751.908
|% 7,40
|
|BASGZ
|17,29
|189.171.233
|% -9,99
|
|KZBGY
|35,56
|86.470.398
|% -9,97
|
|TURGG
|134,60
|17.839.701
|% -6,92
|
|RALYH
|7,56
|70.915.845
|% -5,14
|
|VAKFN
|6,44
|37.699.636
|% -5,01
|
|PETKM
|7,69
|3.016.704.401
|% 6,07
|
|GARAN
|10,64
|1.583.795.849
|% -0,84
|
|THYAO
|18,16
|759.988.897
|% 0,17
|
|SASA
|32,74
|707.822.894
|% 2,83
|
|SISE
|9,63
|680.905.439
|% 0,63
|
|PETKM
|7,69
|3.016.704.401
|% 6,07
|
|GARAN
|10,64
|1.583.795.849
|% -0,84
|
|YKBNK
|3,11
|413.501.513
|% -0,64
|
|DOHOL
|2,84
|255.665.505
|% 2,90
|
|KRDMD
|7,50
|608.575.383
|% 2,60
|
|13:11
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|9,9318
|9,9327
|% 0,93
|
|Euro
|11,4056
|11,4131
|% 1,02
|
|Sterlin
|13,2584
|13,3249
|% 0,77
|
|Frank
|10,7378
|10,8025
|% 0,61
|
|Riyal
|2,6376
|2,6508
|% 0,81
|
|13:11
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.861
|1.861
|8,44
|
|Altın Gr.
|595
|595
|8,58
|
|Cumhuriyet
|3.936
|3.996
|65,00
|
|Tam
|3.913
|4.012
|59,22
|
|Yarım
|1.891
|1.941
|28,65
|
|Çeyrek
|949
|970
|14,32
|
|Gümüş.Ons
|24,98
|25,01
|0,30
|
|Gümüş Gr.
|7,98
|7,99
|0,18
|
|B. Petrol
|83,35
|83,35
|0,71
|