TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Tanıtım Formu
12.11.2021 10:47
TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Tanıtım Formu )
Türkçe
Tanıtım Formu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Tanıtım Formu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/977297
BIST
11:411.635
En Yüksek
|Değişim
|: 0,60%
|| 9,75
|Açılış
|: 1.631
|
|Önceki Kapanış
|: 1.625
|
1.639
En Düşük
1.631
11:419,9237
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 0,0204
|Açılış
|: 9,9200
|
|Önceki Kapanış
|: 9,9230
|
9,9857
En Düşük
9,8824
11:4111,3710
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 0,0206
|Açılış
|: 11,3500
|
|Önceki Kapanış
|: 11,3700
|
11,4278
En Düşük
11,3199
11:41591,77
En Yüksek
|Değişim
|: -0,25%
|| -1,48
|Açılış
|: 591,76
|
|Önceki Kapanış
|: 593,26
|
596,65
En Düşük
590,80
BIST En Aktif Hisseler11:39
|DOBUR
|112,50
|12.935.588
|% 9,97
|
|OYLUM
|9,59
|19.330.533
|% 8,36
|
|DOAS
|44,84
|164.137.115
|% 8,00
|
|HEDEF
|3,48
|16.861.419
|% 7,74
|
|CEOEM
|9,98
|27.554.331
|% 7,08
|
|KZBGY
|32,02
|9.364.505
|% -9,96
|
|ADESE
|1,22
|421.647.843
|% -9,63
|
|BASGZ
|15,64
|217.264.498
|% -9,54
|
|NUGYO
|11,29
|4.610.030
|% -7,00
|
|ALMAD
|1,22
|221.764
|% -6,15
|
|PETKM
|7,50
|1.302.418.643
|% -1,96
|
|GARAN
|10,62
|432.561.979
|% 0,19
|
|ADESE
|1,22
|421.647.843
|% -9,63
|
|KRDMD
|7,48
|374.485.454
|% 0,81
|
|THYAO
|17,97
|358.648.373
|% 1,41
|
|ADESE
|1,22
|421.647.843
|% -9,63
|
|PETKM
|7,50
|1.302.418.643
|% -1,96
|
|ODAS
|1,58
|182.757.777
|% 4,64
|
|YKBNK
|3,07
|163.660.955
|% -0,32
|
|KRDMD
|7,48
|374.485.454
|% 0,81
|
|11:39
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|9,9196
|9,9233
|% 0,20
|
|Euro
|11,3622
|11,3728
|% 0,20
|
|Sterlin
|13,2605
|13,3270
|% 0,47
|
|Frank
|10,7419
|10,8066
|% 0,36
|
|Riyal
|2,6412
|2,6544
|% 0,31
|
|11:39
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.854
|1.854
|-8,58
|
|Altın Gr.
|592
|593
|-0,67
|
|Cumhuriyet
|3.932
|3.992
|61,00
|
|Tam
|3.913
|4.011
|58,95
|
|Yarım
|1.891
|1.940
|28,52
|
|Çeyrek
|949
|970
|14,25
|
|Gümüş.Ons
|25,04
|25,07
|-0,17
|
|Gümüş Gr.
|8,01
|8,02
|-0,01
|
|B. Petrol
|82,42
|82,42
|-0,45
|