TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Tanıtım Formu
15.11.2021 10:33
TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Tanıtım Formu )
Türkçe
Tanıtım Formu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
TANITIM FORMU DEĞİŞİKLİĞİ
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/977671
BIST
10:251.678
En Yüksek
|Değişim
|: 2,38%
|| 39,06
|Açılış
|: 1.672
|
|Önceki Kapanış
|: 1.639
|
1.685
En Düşük
1.672
10:2510,0039
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,0043
|Açılış
|: 9,9880
|
|Önceki Kapanış
|: 9,9430
|
10,0505
En Düşük
9,9378
10:2511,4690
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 0,0165
|Açılış
|: 11,4250
|
|Önceki Kapanış
|: 11,3750
|
11,5209
En Düşük
11,4087
10:25596,99
En Yüksek
|Değişim
|: -0,50%
|| -2,98
|Açılış
|: 596,99
|
|Önceki Kapanış
|: 599,97
|
603,01
En Düşük
593,46
BIST En Aktif Hisseler10:25
|DOBUR
|123,70
|18.580.235
|% 9,96
|
|GARAN
|11,63
|101.610.170
|% 9,92
|
|PRKAB
|38,10
|63.459.747
|% 7,38
|
|AKBNK
|6,80
|289.035.037
|% 7,26
|
|YKBNK
|3,31
|238.691.871
|% 7,12
|
|OYLUM
|8,76
|3.218.155
|% -9,97
|
|BASGZ
|14,27
|59.683.082
|% -8,35
|
|VAKFN
|6,06
|7.512.230
|% -5,02
|
|PENTA
|186,00
|1.097.890
|% -4,76
|
|SOKM
|13,17
|38.044.514
|% -4,70
|
|PETKM
|7,86
|446.073.583
|% 2,75
|
|AKBNK
|6,80
|289.035.037
|% 7,26
|
|YKBNK
|3,31
|238.691.871
|% 7,12
|
|TSKB
|1,64
|194.264.618
|% 3,80
|
|ISCTR
|6,80
|183.194.368
|% 6,92
|
|TSKB
|1,64
|194.264.618
|% 3,80
|
|YKBNK
|3,31
|238.691.871
|% 7,12
|
|SKBNK
|1,19
|78.664.934
|% 3,48
|
|ADESE
|1,17
|73.877.492
|% -4,10
|
|PETKM
|7,86
|446.073.583
|% 2,75
|
|10:25
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|10,0025
|10,0039
|% 0,04
|
|Euro
|11,4606
|11,4690
|% 0,14
|
|Sterlin
|13,3743
|13,4413
|% -0,05
|
|Frank
|10,8153
|10,8805
|% -0,03
|
|Riyal
|2,6549
|2,6683
|% -0,12
|
|10:25
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.859
|1.859
|-7,23
|
|Altın Gr.
|595
|595
|-5,22
|
|Cumhuriyet
|3.962
|4.022
|39,00
|
|Tam
|3.943
|4.042
|30,36
|
|Yarım
|1.906
|1.955
|14,68
|
|Çeyrek
|956
|978
|7,35
|
|Gümüş.Ons
|25,10
|25,14
|-0,18
|
|Gümüş Gr.
|8,03
|8,04
|-0,10
|
|B. Petrol
|81,77
|81,77
|-0,40
|