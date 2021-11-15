TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Tanıtım Formu
15.11.2021 10:35
TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Tanıtım Formu )
Türkçe
Tanıtım Formu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
Tanıtım Formu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/977672
BIST
10:241.677
En Yüksek
|Değişim
|: 2,33%
|| 38,11
|Açılış
|: 1.672
|
|Önceki Kapanış
|: 1.639
|
1.685
En Düşük
1.672
10:2410,0058
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,0062
|Açılış
|: 9,9880
|
|Önceki Kapanış
|: 9,9430
|
10,0505
En Düşük
9,9378
10:2411,4671
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 0,0146
|Açılış
|: 11,4250
|
|Önceki Kapanış
|: 11,3750
|
11,5209
En Düşük
11,4087
10:24596,66
En Yüksek
|Değişim
|: -0,55%
|| -3,31
|Açılış
|: 596,68
|
|Önceki Kapanış
|: 599,97
|
603,01
En Düşük
593,46
BIST En Aktif Hisseler10:22
|DOBUR
|123,70
|18.580.235
|% 9,96
|
|GARAN
|11,63
|103.982.434
|% 9,92
|
|AKBNK
|6,81
|304.856.787
|% 7,41
|
|PRKAB
|38,10
|65.014.781
|% 7,38
|
|UZERB
|28,40
|31.297
|% 7,09
|
|BASGZ
|14,26
|61.339.397
|% -8,41
|
|OYLUM
|9,00
|5.898.334
|% -7,50
|
|VAKFN
|6,06
|7.512.230
|% -5,02
|
|SOKM
|13,31
|45.607.392
|% -3,69
|
|PENTA
|189,70
|1.460.700
|% -2,87
|
|PETKM
|7,80
|512.068.897
|% 1,96
|
|AKBNK
|6,81
|304.856.787
|% 7,41
|
|YKBNK
|3,30
|263.029.032
|% 6,80
|
|TSKB
|1,63
|198.014.790
|% 3,16
|
|ISCTR
|6,79
|190.883.900
|% 6,76
|
|TSKB
|1,63
|198.014.790
|% 3,16
|
|YKBNK
|3,30
|263.029.032
|% 6,80
|
|SKBNK
|1,19
|91.146.116
|% 3,48
|
|ADESE
|1,20
|78.912.967
|% -1,64
|
|PETKM
|7,80
|512.068.897
|% 1,96
|
|10:22
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|10,0002
|10,0069
|% 0,07
|
|Euro
|11,4617
|11,4691
|% 0,14
|
|Sterlin
|13,3769
|13,4440
|% -0,03
|
|Frank
|10,8171
|10,8822
|% -0,01
|
|Riyal
|2,6554
|2,6687
|% -0,11
|
|10:22
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.857
|1.858
|-8,40
|
|Altın Gr.
|594
|594
|-5,50
|
|Cumhuriyet
|3.962
|4.022
|39,00
|
|Tam
|3.943
|4.042
|30,36
|
|Yarım
|1.906
|1.955
|14,68
|
|Çeyrek
|956
|978
|7,35
|
|Gümüş.Ons
|25,08
|25,12
|-0,21
|
|Gümüş Gr.
|8,02
|8,03
|-0,11
|
|B. Petrol
|81,77
|81,77
|-0,40
|
Seans Raporu
10:22
daha fazla
-
10:32GARFA
Yüzde 5.98 oranında artışla 13.30 lira fiyatla işlem gören hissede 117, 500 adet işlem
-
10:31ISCTR
Yüzde 7.23 oranında artışla 6.82 lira fiyatla işlem gören hissede 24, 175, 152 adet işlem
-
10:30ALBRK
Yüzde 5.94 oranında artışla 2.14 lira fiyatla işlem gören hissede 7, 902, 277 adet işlem
-
10:29ISCTR
Yüzde 7.08 oranında artışla 6.81 lira fiyatla işlem gören hissede 23, 543, 342 adet işlem
-
10:28XU100
Endeks 1, 676 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 2, 3 üstünde . İşlem hacmi 3, 159.00 milyon TL de