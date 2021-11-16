TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Tanıtım Formu
16.11.2021 10:31
TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Tanıtım Formu )
Türkçe
Tanıtım Formu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Tanıtım Formu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/977971
BIST
10:341.716
En Yüksek
|Değişim
|: 0,77%
|| 13,05
|Açılış
|: 1.715
|
|Önceki Kapanış
|: 1.702
|
1.725
En Düşük
1.713
10:3410,1481
En Yüksek
|Değişim
|: 0,90%
|| 0,0903
|Açılış
|: 10,0150
|
|Önceki Kapanış
|: 9,9880
|
10,2165
En Düşük
10,0421
10:3411,5494
En Yüksek
|Değişim
|: 0,99%
|| 0,1133
|Açılış
|: 11,4500
|
|Önceki Kapanış
|: 11,4250
|
11,6239
En Düşük
11,4245
10:34610,86
En Yüksek
|Değişim
|: 1,36%
|| 8,17
|Açılış
|: 610,86
|
|Önceki Kapanış
|: 602,69
|
610,89
En Düşük
601,48
BIST En Aktif Hisseler10:32
|ELITE
|19,72
|83.223.748
|% 9,98
|
|DOBUR
|136,00
|6.041.120
|% 9,94
|
|DIRIT
|4,89
|180.236
|% 9,89
|
|DOAS
|45,58
|50.801.884
|% 7,25
|
|TDGYO
|7,22
|10.376.219
|% 6,49
|
|OYLUM
|8,14
|4.466.406
|% -7,08
|
|PENTA
|164,00
|4.870.873
|% -6,71
|
|DOGUB
|3,18
|438.428
|% -5,36
|
|GARFA
|13,20
|984.317
|% -4,35
|
|GRNYO
|2,50
|701.115
|% -4,21
|
|GARAN
|12,29
|865.087.963
|% 5,67
|
|YKBNK
|3,51
|809.335.003
|% 3,54
|
|AKBNK
|7,18
|713.663.184
|% 3,01
|
|ISCTR
|7,06
|476.149.206
|% 1,00
|
|PETKM
|8,03
|338.821.237
|% 1,26
|
|YKBNK
|3,51
|809.335.003
|% 3,54
|
|SKBNK
|1,22
|155.878.427
|% -1,61
|
|AKBNK
|7,18
|713.663.184
|% 3,01
|
|TSKB
|1,67
|123.321.810
|% -2,91
|
|GARAN
|12,29
|865.087.963
|% 5,67
|
|10:32
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|10,1573
|10,1599
|% 1,02
|
|Euro
|11,5579
|11,5702
|% 1,17
|
|Sterlin
|13,6577
|13,7262
|% 1,58
|
|Frank
|10,9638
|11,0299
|% 1,29
|
|Riyal
|2,7072
|2,7208
|% 1,24
|
|10:32
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.862
|1.863
|-0,75
|
|Altın Gr.
|609
|609
|6,36
|
|Cumhuriyet
|3.967
|4.027
|5,00
|
|Tam
|3.948
|4.047
|5,48
|
|Yarım
|1.908
|1.958
|2,65
|
|Çeyrek
|957
|979
|1,32
|
|Gümüş.Ons
|25,01
|25,05
|-0,07
|
|Gümüş Gr.
|8,18
|8,19
|0,06
|
|B. Petrol
|82,87
|82,87
|0,82
|