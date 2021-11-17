TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Tanıtım Formu
17.11.2021 10:25
TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Tanıtım Formu )
Türkçe
Tanıtım Formu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
TANITIM FORMU DEĞİŞİKLİĞİ
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/978249
BIST
13:201.686
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,59
|Açılış
|: 1.683
|
|Önceki Kapanış
|: 1.686
|
1.701
En Düşük
1.683
13:2010,4796
En Yüksek
|Değişim
|: 1,58%
|| 0,1628
|Açılış
|: 10,5200
|
|Önceki Kapanış
|: 10,2600
|
10,5623
En Düşük
10,2960
13:2011,8648
En Yüksek
|Değişim
|: 1,58%
|| 0,1842
|Açılış
|: 11,8800
|
|Önceki Kapanış
|: 11,6200
|
11,9543
En Düşük
11,6569
13:20630,43
En Yüksek
|Değişim
|: 2,72%
|| 16,72
|Açılış
|: 629,46
|
|Önceki Kapanış
|: 613,72
|
629,91
En Düşük
612,51
BIST En Aktif Hisseler13:20
|DOBUR
|149,60
|21.464.010
|% 10,00
|
|TETMT
|173,20
|2.509.111
|% 9,97
|
|PRKAB
|39,96
|180.275.777
|% 8,00
|
|BASGZ
|16,88
|282.809.761
|% 7,72
|
|IZTAR
|20,94
|9.110.000
|% 7,16
|
|BASCM
|8,35
|34.177
|% -7,22
|
|SUMAS
|88,00
|130.262
|% -6,38
|
|IDEAS
|45,48
|49.795.508
|% -5,72
|
|ELITE
|18,79
|174.643.119
|% -4,72
|
|TDGYO
|6,94
|36.885.350
|% -4,67
|
|GARAN
|11,98
|1.391.250.632
|% -0,75
|
|SISE
|10,24
|1.000.281.229
|% 2,81
|
|PETKM
|7,89
|878.697.285
|% -0,50
|
|KRDMD
|7,57
|728.275.807
|% 0,80
|
|YKBNK
|3,30
|663.091.830
|% -2,08
|
|YKBNK
|3,30
|663.091.830
|% -2,08
|
|ADESE
|1,05
|169.929.707
|% 0,96
|
|ODAS
|1,58
|223.289.876
|% 1,94
|
|GARAN
|11,98
|1.391.250.632
|% -0,75
|
|PETKM
|7,89
|878.697.285
|% -0,50
|
|13:20
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|10,4726
|10,4796
|% 1,58
|
|Euro
|11,8544
|11,8648
|% 1,58
|
|Sterlin
|14,1243
|14,1951
|% 2,31
|
|Frank
|11,2797
|11,3476
|% 2,17
|
|Riyal
|2,8034
|2,8174
|% 2,23
|
|13:20
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.860
|1.860
|9,27
|
|Altın Gr.
|624
|625
|10,87
|
|Cumhuriyet
|4.119
|4.181
|48,00
|
|Tam
|4.113
|4.216
|62,82
|
|Yarım
|1.988
|2.039
|30,39
|
|Çeyrek
|997
|1.020
|15,20
|
|Gümüş.Ons
|25,04
|25,07
|0,24
|
|Gümüş Gr.
|8,41
|8,42
|0,18
|
|B. Petrol
|81,69
|81,69
|-0,74
|