TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Tanıtım Formu
17.11.2021 10:30
TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Tanıtım Formu )
Türkçe
Tanıtım Formu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Tanıtım Formu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/978257
BIST
13:211.687
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 1,70
|Açılış
|: 1.683
|
|Önceki Kapanış
|: 1.686
|
1.701
En Düşük
1.683
13:2110,4689
En Yüksek
|Değişim
|: 1,47%
|| 0,1521
|Açılış
|: 10,5400
|
|Önceki Kapanış
|: 10,2600
|
10,5623
En Düşük
10,2960
13:2111,8517
En Yüksek
|Değişim
|: 1,46%
|| 0,1711
|Açılış
|: 11,9100
|
|Önceki Kapanış
|: 11,6200
|
11,9543
En Düşük
11,6569
13:21631,15
En Yüksek
|Değişim
|: 2,84%
|| 17,43
|Açılış
|: 631,15
|
|Önceki Kapanış
|: 613,72
|
631,40
En Düşük
612,51
BIST En Aktif Hisseler13:19
|DOBUR
|149,60
|10.038.908
|% 10,00
|
|TETMT
|173,20
|2.504.089
|% 9,97
|
|BASGZ
|16,92
|280.960.883
|% 7,98
|
|PRKAB
|39,88
|177.670.399
|% 7,78
|
|IZTAR
|21,00
|9.050.723
|% 7,47
|
|SNKRN
|23,20
|46.168
|% -7,20
|
|IDEAS
|45,56
|47.148.484
|% -5,56
|
|SONME
|28,52
|1.939.189
|% -5,00
|
|TDGYO
|6,96
|36.638.402
|% -4,40
|
|ELITE
|18,95
|172.262.014
|% -3,90
|
|GARAN
|11,96
|1.377.090.928
|% -0,91
|
|SISE
|10,26
|960.341.268
|% 3,01
|
|PETKM
|7,88
|843.342.049
|% -0,63
|
|KRDMD
|7,60
|693.202.266
|% 1,20
|
|YKBNK
|3,30
|658.099.144
|% -2,08
|
|YKBNK
|3,30
|658.099.144
|% -2,08
|
|ADESE
|1,05
|169.637.821
|% 0,96
|
|ODAS
|1,60
|206.886.789
|% 3,23
|
|GARAN
|11,96
|1.377.090.928
|% -0,91
|
|PETKM
|7,88
|843.342.049
|% -0,63
|
|13:19
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|10,4722
|10,4788
|% 1,57
|
|Euro
|11,8540
|11,8638
|% 1,57
|
|Sterlin
|14,0303
|14,1006
|% 1,63
|
|Frank
|11,2106
|11,2782
|% 1,55
|
|Riyal
|2,7868
|2,8008
|% 1,63
|
|13:19
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.860
|1.860
|9,21
|
|Altın Gr.
|624
|625
|10,87
|
|Cumhuriyet
|4.119
|4.181
|48,00
|
|Tam
|4.113
|4.216
|62,82
|
|Yarım
|1.988
|2.039
|30,39
|
|Çeyrek
|997
|1.020
|15,20
|
|Gümüş.Ons
|25,04
|25,06
|0,23
|
|Gümüş Gr.
|8,41
|8,42
|0,19
|
|B. Petrol
|81,69
|81,69
|-0,74
|