TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Tanıtım Formu
19.11.2021 10:28
TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Tanıtım Formu )
Türkçe
Tanıtım Formu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Tanıtım Formu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/978627
BIST
13:031.746
En Yüksek
|Değişim
|: 0,52%
|| 8,95
|Açılış
|: 1.749
|
|Önceki Kapanış
|: 1.737
|
1.759
En Düşük
1.743
13:0311,1047
En Yüksek
|Değişim
|: 0,62%
|| 0,0687
|Açılış
|: 11,0600
|
|Önceki Kapanış
|: 11,1000
|
11,1688
En Düşük
10,8299
13:0312,5410
En Yüksek
|Değişim
|: -0,19%
|| -0,0236
|Açılış
|: 12,4900
|
|Önceki Kapanış
|: 12,5800
|
12,6953
En Düşük
12,3010
13:03664,10
En Yüksek
|Değişim
|: 0,55%
|| 3,60
|Açılış
|: 664,10
|
|Önceki Kapanış
|: 660,50
|
668,57
En Düşük
647,01
BIST En Aktif Hisseler13:01
|FRIGO
|2,86
|30.707.933
|% 10,00
|
|DURDO
|15,84
|21.745.989
|% 10,00
|
|SANFM
|29,06
|18.537.799
|% 9,99
|
|TETMT
|209,50
|8.964.401
|% 9,97
|
|DOBUR
|180,90
|12.871.940
|% 9,97
|
|MERCN
|12,35
|93.856.635
|% -9,99
|
|BASGZ
|14,03
|306.658.186
|% -9,54
|
|CASA
|110,90
|217.816
|% -6,02
|
|DOCO
|976,00
|24.012.423
|% -3,90
|
|GMTAS
|2,26
|3.463.248
|% -3,83
|
|KRDMD
|8,28
|1.378.472.427
|% 5,61
|
|GARAN
|12,24
|834.422.831
|% 0,00
|
|THYAO
|17,62
|827.974.278
|% -2,11
|
|SISE
|11,17
|679.037.372
|% 0,54
|
|YKBNK
|3,55
|638.481.408
|% -1,39
|
|YKBNK
|3,55
|638.481.408
|% -1,39
|
|KRDMD
|8,28
|1.378.472.427
|% 5,61
|
|EKGYO
|2,21
|201.272.639
|% 2,79
|
|DOHOL
|3,06
|272.724.969
|% 4,08
|
|TSKB
|1,57
|140.656.343
|% -0,63
|
|13:01
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|11,0818
|11,0881
|% 0,47
|
|Euro
|12,5182
|12,5304
|% -0,27
|
|Sterlin
|14,8454
|14,9199
|% -0,09
|
|Frank
|11,9298
|12,0017
|% 0,40
|
|Riyal
|2,9470
|2,9618
|% 0,43
|
|13:01
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.863
|1.864
|2,72
|
|Altın Gr.
|662
|662
|1,97
|
|Cumhuriyet
|4.389
|4.455
|3,00
|
|Tam
|4.362
|4.473
|-11,65
|
|Yarım
|2.108
|2.164
|-5,64
|
|Çeyrek
|1.057
|1.082
|-2,81
|
|Gümüş.Ons
|24,83
|24,86
|0,03
|
|Gümüş Gr.
|8,84
|8,85
|0,04
|
|B. Petrol
|80,39
|80,39
|-0,85
|