TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Tanıtım Formu
09.12.2021 18:38
TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Tanıtım Formu )
Türkçe
Tanıtım Formu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
TJY TANITIM FORMU
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/982522
BIST
18:052.031
En Yüksek
|Değişim
|: 1,34%
|| 26,89
|Açılış
|: 2.010
|
|Önceki Kapanış
|: 2.005
|
2.053
En Düşük
2.010
18:0513,7859
En Yüksek
|Değişim
|: 0,72%
|| 0,0986
|Açılış
|: 13,7900
|
|Önceki Kapanış
|: 13,7200
|
13,8346
En Düşük
13,6067
18:0515,6074
En Yüksek
|Değişim
|: 0,37%
|| 0,0576
|Açılış
|: 15,5800
|
|Önceki Kapanış
|: 15,5100
|
15,6710
En Düşük
15,4514
18:05788,17
En Yüksek
|Değişim
|: 0,43%
|| 3,34
|Açılış
|: 788,17
|
|Önceki Kapanış
|: 784,84
|
791,56
En Düşük
780,18
BIST En Aktif Hisseler18:05
|FLAP
|2,86
|122.279.307
|% 10,00
|
|NIBAS
|11,44
|45.753.655
|% 10,00
|
|RALYH
|15,30
|6.683.560
|% 9,99
|
|ISBIR
|60,55
|5.243.025
|% 9,99
|
|POLTK
|495,50
|17.440.432
|% 9,99
|
|UTPYA
|13,77
|5.825.536
|% -10,00
|
|BASCM
|11,70
|509.986
|% -10,00
|
|QNBFB
|47,04
|3.234.800
|% -9,97
|
|SEKUR
|20,44
|62.779.142
|% -9,96
|
|PCILT
|15,12
|426.842.250
|% -9,95
|
|THYAO
|22,00
|4.984.753.725
|% 7,95
|
|SISE
|15,40
|4.918.555.977
|% 3,43
|
|KRDMD
|10,50
|4.134.507.273
|% 6,28
|
|GARAN
|11,86
|3.321.775.641
|% -1,00
|
|ASELS
|25,04
|3.122.789.075
|% 4,77
|
|EKGYO
|2,53
|1.314.386.857
|% -0,39
|
|YKBNK
|3,61
|1.801.076.206
|% -0,55
|
|KRDMD
|10,50
|4.134.507.273
|% 6,28
|
|SISE
|15,40
|4.918.555.977
|% 3,43
|
|GARAN
|11,86
|3.321.775.641
|% -1,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,7832
|13,7859
|% 0,72
|
|Euro
|15,5520
|15,6074
|% 0,37
|
|Sterlin
|18,1492
|18,2402
|% 0,71
|
|Frank
|14,8336
|14,9229
|% 0,24
|
|Riyal
|3,6641
|3,6825
|% 0,87
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.778
|1.778
|-7,68
|
|Altın Gr.
|788
|788
|2,83
|
|Cumhuriyet
|5.215
|5.294
|18,00
|
|Tam
|5.190
|5.322
|13,04
|
|Yarım
|2.508
|2.574
|6,30
|
|Çeyrek
|1.258
|1.287
|3,16
|
|Gümüş.Ons
|21,98
|22,01
|-0,45
|
|Gümüş Gr.
|9,74
|9,75
|-0,13
|
|B. Petrol
|75,32
|75,32
|-0,50
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59GLCVY
Yüzde 5.68 oranında artışla 13.95 lira fiyatla işlem gören hissede 8, 243, 786 adet işlem
-
17:57ULUSE
Yüzde 9.93 oranında artışla 64.20 lira fiyatla işlem gören hissede 47, 412 adet işlem
-
17:56XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 40, 36 artarak (% 2.27 ) 1, 819
-
17:56
Tavandan işlem gören hisse senedleri : ORMA, DOBUR, POLTK, EUHOL, ISBIR, BAGFS, METUR, KLNMA, NIBAS, FLAP
-
17:56
Tabandan işlem gören hisse senetleri : QNBFL, CRDFA, QNBFB, UTPYA, SEKUR, BASCM, MMCAS