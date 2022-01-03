TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Tanıtım Formu
03.01.2022 09:48
TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Tanıtım Formu )
Türkçe
Tanıtım Formu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Tanıtım Formu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/987719
BIST
11:281.899
En Yüksek
|Değişim
|: 2,25%
|| 41,76
|Açılış
|: 1.871
|
|Önceki Kapanış
|: 1.858
|
1.901
En Düşük
1.865
11:2813,5596
En Yüksek
|Değişim
|: 2,30%
|| 0,3051
|Açılış
|: 13,6500
|
|Önceki Kapanış
|: 13,4500
|
13,9425
En Düşük
13,2846
11:2815,4260
En Yüksek
|Değişim
|: 2,12%
|| 0,3197
|Açılış
|: 15,3900
|
|Önceki Kapanış
|: 15,1500
|
15,8246
En Düşük
15,0661
11:28801,02
En Yüksek
|Değişim
|: 2,74%
|| 21,35
|Açılış
|: 801,02
|
|Önceki Kapanış
|: 779,67
|
818,11
En Düşük
780,23
BIST En Aktif Hisseler11:26
|CRFSA
|42,02
|2.680.792
|% 10,00
|
|MARKA
|4,63
|2.264.422
|% 9,98
|
|KRSTL
|2,82
|66.625.334
|% 9,73
|
|SONME
|39,80
|408.268
|% 9,04
|
|SKTAS
|2,58
|5.114.577
|% 7,95
|
|DOBUR
|64,25
|781.023
|% -8,87
|
|BAGFS
|16,32
|25.709.020
|% -6,74
|
|RALYH
|12,55
|16.626.147
|% -5,28
|
|NIBAS
|14,37
|11.510.943
|% -3,69
|
|KERVN
|0,58
|88.160
|% -3,33
|
|GARAN
|11,47
|638.116.835
|% 1,77
|
|THYAO
|20,52
|441.718.567
|% 2,50
|
|EREGL
|28,78
|441.701.744
|% 2,20
|
|YKBNK
|3,45
|381.613.545
|% 2,07
|
|SISE
|13,74
|351.557.145
|% 2,69
|
|YKBNK
|3,45
|381.613.545
|% 2,07
|
|ODAS
|1,39
|119.867.984
|% 3,73
|
|GARAN
|11,47
|638.116.835
|% 1,77
|
|EKGYO
|2,18
|119.509.949
|% 1,87
|
|TSKB
|1,47
|61.624.668
|% 2,08
|
|11:26
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,5928
|13,6181
|% 2,74
|
|Euro
|15,4152
|15,4757
|% 2,45
|
|Sterlin
|18,4031
|18,4954
|% 2,97
|
|Frank
|14,8818
|14,9714
|% 2,84
|
|Riyal
|3,6284
|3,6466
|% 3,08
|
|11:26
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.823
|1.823
|-6,75
|
|Altın Gr.
|803
|803
|23,56
|
|Cumhuriyet
|5.255
|5.334
|177,00
|
|Tam
|5.227
|5.364
|178,61
|
|Yarım
|2.527
|2.595
|86,40
|
|Çeyrek
|1.267
|1.297
|43,20
|
|Gümüş.Ons
|23,12
|23,15
|-0,13
|
|Gümüş Gr.
|10,18
|10,19
|0,27
|
|B. Petrol
|78,81
|78,81
|1,03
|
Seans Raporu
11:26
daha fazla
-
11:41CRFSA
Yüzde 10.00 oranında artışla 42.02 lira fiyatla işlem gören hissede 68, 232 adet işlem
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11:40ENJSA
Yüzde 5.36 oranında artışla 13.57 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 715, 981 adet işlem
-
11:38XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 49, 6 artarak (% 2.45 ) 2, 075
-
11:38XU100
Endeks 1, 901 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 2, 32 üstünde . İşlem hacmi 6, 896.00 milyon TL de
-
11:38ENJSA
Yüzde 5.36 oranında artışla 13.57 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 692, 005 adet işlem