TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Tanıtım Formu
03.01.2022 09:57
TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Tanıtım Formu )
Türkçe
Tanıtım Formu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Açıklamalar
Tanıtım Formu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/987730
BIST
15:441.909
En Yüksek
|Değişim
|: 2,74%
|| 50,98
|Açılış
|: 1.871
|
|Önceki Kapanış
|: 1.858
|
1.915
En Düşük
1.865
15:4413,3172
En Yüksek
|Değişim
|: 0,47%
|| 0,0627
|Açılış
|: 13,2200
|
|Önceki Kapanış
|: 13,4500
|
13,9425
En Düşük
12,7688
15:4415,1586
En Yüksek
|Değişim
|: 0,35%
|| 0,0523
|Açılış
|: 14,9200
|
|Önceki Kapanış
|: 15,1500
|
15,8246
En Düşük
14,5270
15:44774,98
En Yüksek
|Değişim
|: -0,60%
|| -4,69
|Açılış
|: 774,98
|
|Önceki Kapanış
|: 779,67
|
818,11
En Düşük
748,81
BIST En Aktif Hisseler15:44
|CRFSA
|42,02
|3.171.838
|% 10,00
|
|MARKA
|4,63
|8.690.249
|% 9,98
|
|TSPOR
|6,66
|337.734.598
|% 9,90
|
|KRSTL
|2,82
|80.358.056
|% 9,73
|
|SKTAS
|2,62
|13.869.332
|% 9,62
|
|RODRG
|17,04
|837.116
|% -9,94
|
|BAGFS
|16,37
|50.576.309
|% -6,46
|
|NIBAS
|14,25
|20.070.501
|% -4,49
|
|AKGRT
|10,26
|12.124.053
|% -3,21
|
|DURDO
|19,35
|6.317.043
|% -2,91
|
|GARAN
|11,48
|1.416.516.779
|% 1,86
|
|THYAO
|20,96
|1.274.482.880
|% 4,70
|
|EREGL
|28,68
|977.066.501
|% 1,85
|
|YKBNK
|3,45
|796.226.880
|% 2,07
|
|SISE
|13,67
|772.101.632
|% 2,17
|
|YKBNK
|3,45
|796.226.880
|% 2,07
|
|ODAS
|1,38
|179.823.187
|% 2,99
|
|GARAN
|11,48
|1.416.516.779
|% 1,86
|
|EKGYO
|2,21
|245.292.968
|% 3,27
|
|AKBNK
|7,31
|504.286.059
|% 1,53
|
|15:44
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,2891
|13,3172
|% 0,47
|
|Euro
|15,0947
|15,1586
|% 0,35
|
|Sterlin
|17,6983
|17,7870
|% -0,97
|
|Frank
|14,3391
|14,4255
|% -0,91
|
|Riyal
|3,4905
|3,5080
|% -0,83
|
|15:44
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.822
|1.822
|-7,39
|
|Altın Gr.
|770
|770
|-9,75
|
|Cumhuriyet
|5.133
|5.211
|-123,00
|
|Tam
|5.097
|5.230
|-133,94
|
|Yarım
|2.463
|2.530
|-64,79
|
|Çeyrek
|1.236
|1.265
|-32,39
|
|Gümüş.Ons
|23,16
|23,19
|-0,09
|
|Gümüş Gr.
|9,79
|9,81
|-0,12
|
|B. Petrol
|78,29
|78,29
|0,51
|
Seans Raporu
15:44
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TSPOR, MARKA, SONME değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
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PSDTC, DAGHL, BAGFS değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında