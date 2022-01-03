TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Tanıtım Formu
03.01.2022 10:26
TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Tanıtım Formu )
Türkçe
Tanıtım Formu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Tanıtım Formu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/987750
BIST
14:581.907
En Yüksek
|Değişim
|: 2,65%
|| 49,19
|Açılış
|: 1.871
|
|Önceki Kapanış
|: 1.858
|
1.915
En Düşük
1.865
14:5813,1277
En Yüksek
|Değişim
|: -0,96%
|| -0,1268
|Açılış
|: 13,1500
|
|Önceki Kapanış
|: 13,4500
|
13,9425
En Düşük
12,7688
14:5814,9655
En Yüksek
|Değişim
|: -0,93%
|| -0,1408
|Açılış
|: 14,9000
|
|Önceki Kapanış
|: 15,1500
|
15,8246
En Düşük
14,5270
14:58768,98
En Yüksek
|Değişim
|: -1,37%
|| -10,69
|Açılış
|: 768,98
|
|Önceki Kapanış
|: 779,67
|
818,11
En Düşük
748,81
BIST En Aktif Hisseler14:56
|CRFSA
|42,02
|3.155.744
|% 10,00
|
|MARKA
|4,63
|2.418.670
|% 9,98
|
|TSPOR
|6,66
|337.182.718
|% 9,90
|
|KRSTL
|2,82
|80.022.056
|% 9,73
|
|SKTAS
|2,62
|13.783.692
|% 9,62
|
|RODRG
|17,04
|837.116
|% -9,94
|
|BAGFS
|16,38
|48.280.501
|% -6,40
|
|NIBAS
|14,06
|19.535.947
|% -5,76
|
|AKGRT
|10,27
|11.436.538
|% -3,11
|
|EDATA
|19,06
|3.606.983
|% -3,00
|
|GARAN
|11,49
|1.292.376.634
|% 1,95
|
|THYAO
|20,82
|1.166.689.198
|% 4,00
|
|EREGL
|28,58
|926.362.868
|% 1,49
|
|YKBNK
|3,45
|783.363.199
|% 2,07
|
|SISE
|13,65
|719.282.950
|% 2,02
|
|YKBNK
|3,45
|783.363.199
|% 2,07
|
|ODAS
|1,37
|170.026.717
|% 2,24
|
|GARAN
|11,49
|1.292.376.634
|% 1,95
|
|EKGYO
|2,20
|216.472.631
|% 2,80
|
|AKBNK
|7,31
|483.602.504
|% 1,53
|
|14:56
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,1445
|13,1789
|% -0,57
|
|Euro
|14,9225
|14,9772
|% -0,85
|
|Sterlin
|17,6591
|17,7477
|% -1,19
|
|Frank
|14,3144
|14,4006
|% -1,08
|
|Riyal
|3,4812
|3,4987
|% -1,10
|
|14:56
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.823
|1.823
|-6,84
|
|Altın Gr.
|770
|770
|-9,32
|
|Cumhuriyet
|5.044
|5.120
|-214,00
|
|Tam
|5.089
|5.234
|-129,47
|
|Yarım
|2.460
|2.532
|-62,63
|
|Çeyrek
|1.234
|1.266
|-31,31
|
|Gümüş.Ons
|23,20
|23,23
|-0,05
|
|Gümüş Gr.
|9,80
|9,81
|-0,11
|
|B. Petrol
|78,66
|78,66
|0,88
|
Seans Raporu
14:56
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15:09EDIP
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